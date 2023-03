Fietsveiliger kruispunt Brugsesteenweg vervroegd terug open

Het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer startte midden januari met aanpassingswerken aan het kruispunt van de Brugsesteenweg (N50) met de Elisabethlaan, nabij het Astridpark in Kortrijk. De werken zijn vervroegd afgerond, waardoor de rijweg sinds donderdag 2 maart opnieuw open is voor alle verkeer.

Elke dag steken schoolgaande kinderen aan de Brugse Poort het kruispunt aan de Koningin Elisabethlaan met de N50 over, richting Guldensporencollege Kaai en Collegebrug. De oversteek verliep tot voor kort niet veilig voor fietsers omdat het punt niet beveiligd was en het kruispunt te uitgestrekt. Het kruispunt werd nu compacter gemaakt zodat de oversteekruimte kleiner is. Het fietspad en voetpad werden verhoogd opnieuw aangelegd. Ook het doortrekken van de fiets- en voetpaden tot over de zijstraten zorgt voor een optische versmalling voor de weggebruikers. Aan beide zijden van het kruispunt werd bovendien een voetgangersoversteek aangelegd, gecombineerd met een fietsdoorsteek.

“Veilige kruispunten zijn onze absolute prioriteit op het vlak van verkeersveiligheid de komende jaren. Er gebeuren nog te vaak ongevallen op kruispunten die veel veiliger kunnen ingericht worden. Daar maken we nu werk van samen met onze partners. Ik denk daarbij naast deze realisatie aan de kruispunten ter hoogte van Sluis 9, de oversteek aan de Elleboogstraat, het kruispunt Groeningelaan – Leeuw van Vlaanderenlaan, de oversteek aan de Luipaardbrug…”, klinkt het bij Axel Weydts, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken.

Om de werkzaamheden veilig te laten verlopen, werd een tijdlang éénrichtingsverkeer ingesteld voor verkeer dat de stad wilde inrijden. De werken vatten aan op maandag 16 januari en zouden normaal tot midden maart duren. Door een vlotte samenwerking en gunstige weersomstandigheden zijn de werken vervroegd klaar. Sinds donderdag 2 maart is alle verkeer terug toegelaten.

“We danken uitdrukkelijk het Vlaamse Gewest voor de uitstekende samenwerking in dit en andere dossiers. Ook de aannemer verdient een pluim door efficiënt te werk te gaan en de hinder twee weken in te perken.”