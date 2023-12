Fietspad Stationsstraat klaar

De aanleg van het nieuwe fietspad in de Stationsstraat is voltooid.

Intussen werd de wegmarkering aangebracht en is er opnieuw doorgaand verkeer mogelijk. Het gaat over een vrijliggend fietspad, dat de verbinding maakt tussen de vrijliggende fietspaden in de Oudenburgsesteenweg en de Zandvoordestraat. Daarnaast werden ook alle nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit en netwerkkabels) en de riolering in de straat vernieuwd. De groenaanleg een groene haag als afscheiding tussen het fietspad en de rijweg volgt binnenkort. Door het warme najaar is het plantseizoen opgeschoven.

Het (her)aanleggen van fietspaden kadert in de ambitie om van stad Oostende dé fietsstad van Vlaanderen te maken.

De totale kostprijs van de werken bedraagt 1.172.883,69 euro, waarvan 783.538,47 euro voor de stad en 389.345,22 euro voor Farys. Al deze bedragen zijn btw inbegrepen. Het project kon ook rekenen op een subsidie uit het Kopenhagenplan. (HH)