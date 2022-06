Fietspad in Kortemark omhoog gekomen door hitte

Een stuk van het fietspad in de Lichterveldestraat in Kortemark is tijdens de hitte van vrijdag omhoog gekomen en deels verbrokkeld. De gemeente is op de hoogte en kijkt voor een herstelling.

Tijdens de hitte van afgelopen vrijdag kwam een stuk van het betonnen fietspad in de Lichterveldestraat in Kortemark, in de richting van het centrum, plots omhoog. De uiteindes van twee betonnen platen duwden elkaar omhoog en brokkelden af.

Het leidde tot een gevaarlijke situatie. De gemeente werd snel op de hoogte gebracht. “We werden ingelicht dat de situatie gevaarlijk was voor fietsers en er dringend signalisatie nodig was”, zegt schepen van Openbare Werken Toon Vancoillie.

Snel herstellen

“Er werd ter plaatse nazicht gedaan en er werden hekkens rond de plaats gezet. Een bord wijst de fietsers er ook op om uit te wijken. De oorzaak is de hitte van vrijdag maar op zich is dat wel vreemd.”

“Het was de enige plaats waar vrijdag problemen ontstonden en de hitte was nu ook niet zo erg en langdurig. We bekijken nu om het fietspad snel te herstellen en of de gemeente dit zelf kan doen.”

(JH)