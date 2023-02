Fietsers moeten omrijden in de Beverensestraat in Ardooie

De Beverensestraat in Ardooie blijft kampen met verkeershinder. Nu wordt aan de fietsers gevraagd om om te rijden door hinder op het fietspad ter hoogte van het warenhuis Okay.

Om de fietsers niet op de rijbaan te sturen, is er een omlegging voorzien vanaf de Sprietstraat voor wie vanuit de richting van Roeselare komt. Ze kunnen dan de Brabantstraat nemen om het centrum van Ardooie te bereiken en zo hun weg verder te zetten. De Beverensestraat is vooral tijdens de schoolmomenten een drukke fietsroute en het fietspad is er dringend aan herstel toe.

Ook in de Sprietstraat is fietsen niet zonder gevaar en de weg wordt wel eens gebruikt door zwaar verkeer. Hoe lang de hinder zal duren was nog niet duidelijk. Er staan oranje circulatieborden. (JM)