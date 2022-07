Feestelijke opening van Graaf d’Ursellaan, ovonde en esplanade Elizabetlaan

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist heropende feestelijk de Graaf d’ Ursellaan en de nieuwe ovonde en esplanade van de Elizabetlaan feestelijk. “Dit is de meest chique winkelstraat van Knokke-Heist”, onderstreepte burgemeester Piet De Groote.

“Met de heropening is fase twee van het project ‘Doortocht Heist’ voltooid”, aldus Piet De Groote. “In deze fase werd de Elizabetlaan (tussen Heldenplein en Vissershuldeplein) heraangelegd als wandelboulevard. Het kruispunt van de Jozef DHoorelaan met de Elizabetlaan werd een verkeersveilig kruispunt. De Graaf d’Ursellaan werd volledig vernieuwd en fase 1 van het landschapspark in de Knokkestraat werd aangepakt.”

“De realisatie van deze tweede fase geef een mooi beeld hoe de volledige doortocht er straks zal uitzien. Daarbij zetten we maximaal in op een aangename verblijfsruimte waarmee we de beleving, de lokale handel en de plaatselijke horeca willen versterken.”

Uitstraling en wandelcomfort

“Dit is de meest chique winkelstraat van Knokke-Heist. Zelfs de Lippenslaan, de Dumortierlaan een de Kustlaan kunnen qua kwalitatieve materiaalkeuze, uitstraling en wandelcomfort niet tippen aan deze compleet vernieuwde en zonnige wandelboulevard.”

“De derde fase van de Doortocht van Heist start in september. Dan starten we ook met de groenaanleg en in het najaar planten we 150 extra bomen aan.”

(DM)