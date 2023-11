Feestelijke opening na de werken in de Havermuis in Poperinge

De straat ‘Havermuis’ in Poperinge werd de voorbije maanden volledig heraangelegd. Op zaterdagnamiddag 18 november werden de bewoners uitgenodigd voor een hapje en een drankje.

In de straat werd een nieuw gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. De weg werd opnieuw geasfalteerd en de voetpaden werden vernieuwd. De werken waren een vervolg op de werken in de Bellewijk. Daar werd eerder een gescheiden riolering aangelegd. Zonder de werken aan de Havermuis waterde het gescheiden stelsel van de Bellewijk af naar het bestaande, enkelvoudige stelsel in de Havermuis.

Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) bedankte de inwoners van de Havermuis voor het geduld en de geleden miserie tijdens de werken. “De werken pasten in het hele project, waarbij elf straten in de Bellewijk, de Bellestraat en de Havermuis in samenwerking met de Vlaamse Watermaatschappij aangesloten werden op het gescheiden rioleringsstelsel van Aquafin. Dat loopt dan verder naar de Vleterbeek en het zuiveringsstation Avowest nabij de Schipvaarthoeve.”

Slechte moerasgrond

“Het nieuwe gescheiden stelsel zorgt ervoor dat de riolering in de Bellestraat en de Bellewijk correct afgekoppeld en aangesloten wordt op de collector en de Poperingevaart. De werken zijn gestart in mei, en duurden tot 16 oktober. De aannemers hadden af te rekenen met een zeer slechte ondergrond, de riolering lag in een soort moerasgrond. De werken kostten aan de stad Poperinge 388.000 euro, maar we kregen voor deze werken 176.000 euro subsidie van de Vlaamse overheid”, aldus nog de burgemeester.

“In totaal duurden de werken zeven maand. Ze begonnen een maand later dan gepland, en het geheel lag drie weken stil, omdat ze water moesten oppompen uit die slechte ondergrond”, zegt Didianne Knockaert, waardin van ‘In de Havermuis’, het enige café in de ruime buurt, waar de receptie plaats had. In de straat wonen slechts een twintigtal mensen.