Feestelijke opening Guido Gezellestraat in Oostkamp: “Meer groen, minder foutparkeerders en snelheidsduivels”

De Guido Gezellestraat in Oostkamp zit in het nieuw en dat mag gevierd worden. Op zondag 18 juni werd de vernieuwde straat samen met de bewoners feestelijk geopend. En dat onder muzikale begeleiding van de Koninklijke Fanfare De Eendracht.

In deze staart zijn de voetpaden, opritten en parkeerplaatsen vernieuwd. Onnodige verharding werd weggenomen en de verkeersveiligheid is verhoogd. Bij de heraanleg werd rekening gehouden met voorstellen van bewoners. Het comfort van de voetganger staat nu ook centraal.

De voetpaden hebben geen obstakels en zijn wieltjesvriendelijk. Zo zijn er bijvoorbeeld verlaagde borduren voor rolstoelwagens en buggy’s.

In het verleden zorgden fout geparkeerde wagens voor hinder. Daarom werden de parkeerplaatsen afgebakend om duidelijk te maken waar wel en niet geparkeerd mag worden. Naast de gewone parkeerplaatsen zijn er twee plaatsen met een openbare laadpaal voor elektrische wagens voorzien. De plaatsing van de oplaadpalen verloopt via Total Energies. De timing is nog niet gekend en is één van de agendapunten op de komende gemeenteraad.

Geen snelheidsduivels meer

Ter hoogte van de wandelweg naar De Valkaart is rode wegmarkering voorzien en is een wegversmalling aangelegd. Dit beschermt de fietsers die de baan oprijden. Het kruispunt met de Hendrik Consciencestraat is heraangelegd als een T-kruispunt.

Er is ook veel aandacht gegeven aan groen, bomen en biodiversiteit. Aan de ingang van de Guido Gezellestraat staan twee nieuwe toekomstbomen. Zowel boven als onder de grond krijgen die voldoende ruimte om te groeien zodat ze oud kunnen worden. De beplanting aan de parking is vernieuwd. Net zoals bij de keuze van de bomen geldt ook hier: ‘de juiste plant op de juiste plaats’.

Tegelwippen

De parkeerzone kant Stationsstraat is vernieuwd met aandacht voor goed waterbeheer met grasbetontegels voor waterinsijpeling en gebruikscomfort door het leggen van een verharde strook tussen de parkeerstroken. Op het kruispunt met H. Consciencestraat zijn twee wadi’s aangelegd. Dit helpt verdroging van de bodem tegen te gaan en vormt een buffer bij overvloedige regenval. In het najaar plant de gemeente er water minnende planten en bomen die voor biodiversiteit en kleur in de straat zorgen.

“Met dit project hebben we maar liefst 702 m² onthard en dragen we zo ons steentje bij aan het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen. Dit kampioenschap zet iedereen aan om zoveel mogelijk tegels uit te breken en te vervangen door groen. Ontharden wordt immers zeer belangrijk als we de klimaatuitdagingen willen aankunnen. Op die manier zorgen we ervoor dat er meer regenwater in de bodem insijpelt, het zorgt voor verkoeling op warme dagen, we geven aan bloemen, planten en insecten een stuk ruimte terug waar zij kunnen floreren. En bovenal: het oogt zoveel mooier”, besluit burgemeester Jan de Keyser.

Iedereen werd uitgenodigd om in het Oostkamps te toasten op het einde van de werken. De werken zijn ook een pluim op de hoed van de dienst openbaar domein die de werken volledig in eigen beheer heeft uitgevoerd.

(GST)