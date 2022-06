Fasewissel De Vlecht in Waregem: vanaf 4 juli werken aan zijde Waregem aan op- en afrittencomplex

Op maandag 4 juli start de aannemer met de volgende fase van de werken aan ‘De Vlecht’ in Waregem, in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer. Vanaf dan wordt er gewerkt aan de zijde van Waregem aan het op- en afrittencomplex. Verkeer van en naar Waregem volgt een omleiding tijdens de werken. Volgens de huidige planning zijn alle werken achter de rug tegen eind september.

Sinds midden april werkt de aannemer op het op- en afrittencomplex aan de kant van Anzegem. Door vertraging bij de asfalteringswerken zal de fasewissel pas op 4 juli van start gaan. Vanaf dan wordt er gewerkt aan de kant van Waregem. Als alles volgens planning verloopt, zitten de werken erop tegen eind september.

Omleidingen

De Expresweg blijft tijdens deze tweede fase ook volledig afgesloten. Al het verkeer tussen Anzegem en Waregem, zowel fietsers, bussen als auto’s, moet een omleiding volgen. Fietsers rijden om via de brug van de Wortegemseweg. De omleiding voor auto’s loopt via de omliggende gewestwegen.

Op- en afrit zijde Waregem afgesloten

Vanaf 4 juli gaan de op- en afritten aan de kant van Anzegem, de oprit richting Gent en de afrit komende van Kortrijk, opnieuw open. De op- en afritten aan de overkant, aan de kant van Waregem, gaan dan toe. De oprit richting Kortrijk en de afrit komende van Gent worden afgesloten tot het einde van de werken, eind september 2022.

Einde aan fileproblemen

Het complex van de E17 in Waregem wordt op een slimme manier heringericht. In de toekomst wordt verkeer op de Expresweg vóór de brug naar de andere weghelft geleid. Achter de brug kruisen de twee rijrichtingen elkaar opnieuw, zodat iedereen weer op zijn weghelft rijdt. Met deze techniek komt autoverkeer dat de snelweg op wil rijden maar één verkeerslicht tegen in plaats van twee. Het verkeer op de Expressweg verloopt een stuk vlotter en ook de fileproblemen op de snelweg zijn opgelost. Dit systeem, ook wel een ‘vlecht’ of Diverging Diamond Interchange genoemd, wordt vooral in de Verenigde Staten toegepast. De vlecht van Waregem wordt de eerste in België. In Wallonië volgt later dit jaar een tweede exemplaar.