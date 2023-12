Fase 4 van herinrichting Ringlaan in Wenduine start vroeger dan voorzien

Op 8 januari gaat de volgende fase van de herinrichting van de Ringlaan in Wenduine van start. De werken verlopen er vlotter dan gepland en daarom kan fase 4 ook vroeger opgestart worden. “Zo beperken we de hinder voor de buurt”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

Vanaf januari wordt er gelijktijdig in fase 3 en 4 gewerkt. Daarom past het Agentschap Wegen en Verkeer de omleiding ook aan voor het gemotoriseerd verkeer en fietsers tussen De Haan en Brugge in beide richtingen. Volgens de huidige planning duren de werken van fase 3 en 4 nog tot de zomer van 2024. In fase 3 werkt de aannemer op de Ringlaan tussen de Harpoenlaan en de Leopold II-laan. Deze werken startten in september 2023 op en verlopen heel vlot. Zo vlot dat de werken van fase 4 nu ook vervroegd opstarten. Zo wil Wegen en Verkeer de looptijd van de werken inkorten en op die manier de hinder voor de buurt beperken.

Zomer 2024

De werken van fase 4 starten na de kerstvakantie op, op maandag 8 januari. In deze fase wordt er gewerkt op de Ringlaan en de Nieuwe Rijksweg, tussen het kruispunt met de Leopold II-laan en het kruispunt met Drift. Als alles vlot verloopt, zijn deze werken klaar voor de zomer van 2024. Terwijl er in fase 4 wordt gewerkt, werkt de aannemer uiteraard ook verder in fase 3. Ook die fase zal voor de zomer klaar zijn.

Omdat de aannemer vanaf januari ook op de Nieuwe Rijksweg werkt, verschuiven de omleidingen voor het verkeer ook. Zo rijdt gemotoriseerd verkeer in beide richtingen, van De Haan naar Brugge en omgekeerd via de Brugsesteenweg, Ringlaan, De Smet de Naeyerlaan, Leopold II-laan en de Koninklijke Baan (N34). De Koninklijke Baan wordt ingericht als een weg voor tweerichtingsverkeer, voor verkeer tussen De Haan en Brugge en tussen Brugge en De Haan. Ook fietsers volgen een aangepaste omleiding en rijden om via de Nieuwe Rijksweg, Drift, Duinenlaan, Westhinderlaan, Steenovenstraat en de Brugsesteenweg. Deze omleiding geldt in beide richtingen.

Fase 5

Als de werken van fase 4 zijn afgerond, zijn de werken op de Ringlaan nog niet achter de rug. Zo wordt er in fase 5 nog een Hoppinpunt aangelegd op de Ringlaan, ter hoogte van het kruispunt met de Leopold II-laan. Een concrete startdatum voor de werken aan het Hoppinpunt is er vandaag nog niet.

De Ringlaan zal er in de toekomst heel anders uitzien, boven- en ondergronds. Zo komt er gescheiden riolering: op die manier worden afval- en regenwater apart afgevoerd, wat beter is voor het milieu. Op de Ringlaan komen er ook veilige fietspaden, een groene middenberm en nieuwe parkeerstroken, in de vorm van langsparkeerstroken.