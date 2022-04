Fase 3 bij werken Smissestraat in Klerken wordt uitgesteld

In Klerken is de Smissestraat al een tijdje afgesloten door werken. Die gaan normaal door in vier fases, maar de werken voor fase 3 worden voor onbepaalde tijd uitgesteld

Agentschap Wegen en Verkeer laat weten dat de fasering voor de werken in de Smissestraat in Klerken is aangepast. Sinds eind februari zijn er werken in de Smissestraat (N301) in Klerken, om de veiligheid te verbeteren. De werken zouden in vier fasen uitgevoerd worden om de hinder voor de omgeving te beperken. Fase 1 is het stuk tussen Stokstraat en het Henri Covemaekerpad, fase 2 gaat van het Henri Covemaekerpad tot de Jos Janssenstraat. Fase 3 behandelt het deel tussen de Jos Janssenstraat en de Zarrenstraat.

Fase 3 uitgesteld

Tijdens de werken van fase 2 werd vastgesteld dat de fundering van de weg tussen het Henri Covemaeckerpad en de Jos Janssenstraat onvoldoende stevig is. Om de Smissestraat degelijk aan te leggen, werd beslist om de financiële middelen van fase 3 te gebruiken voor fase 2. De werken voor fase 3 worden dan voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Nieuwe timing

De extra fundering van fase 2 werd eind maart aangelegd. Vanaf dinsdag 5 tot en met woensdag 6 april wordt de onderlaag asfalt aangebracht, tussen het Henri Covemaekerpad en huisnummer 33. De laatste werken vormen fase 4: er wordt een toplaag asfalt aangelegd op de Smisstraat tussen de Stokstraat en de Jos Janssenstraat op 20 en 21 april . Op vrijdag 22 april worden er nieuwe wegmarkeringen aangebracht tussen de Stokstraat en de Zarrenstraat. Door weersomstandigheden kan deze timing nog wijzigen.

Smissestraat blijft afgesloten

Tijdens de werken blijft de Smissestraat tussen kruispunt Stokstraat en kruispunt Zarrenstraat afgesloten voor doorgaand verkeer, vanaf 8 april kan plaatselijk verkeer wel op de Smissestraat over de onderlaag asfalt rijden. Doorgaand verkeer tussen Diksmuide en centrum Houthulst blijft de omleiding volgen via Esen, Zarren en Staden richting Langemark- Poelkapelle. Bewoners kunnen hun woning enkel met de wagen bereiken wanneer er niet voor hun deur wordt gewerkt.