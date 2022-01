Extra geld voor heraanleg rotonde N8 en ontdubbeling rijvakken N58 in Wervik

De heraanleg van de drukke rotonde in de Menenstraat (N8) en de ontdubbeling van het aantal rijvakken op de expresweg N58 in Geluwe komen weer een stap dichterbij. Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits (CD&V) en Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) maken daarvoor twee miljoen euro vrij uit de relancemiddelen, bovenop de vier miljoen euro die voorzien is in het Investeringsprogramma van het Agentschap Wegen en Verkeer. Het gaat om een aanslepend dossier.

De aanpassing tot een lichtengeregeld kruispunt zal leiden tot vlotter en veiliger verkeer. De rotonde waar de expresweg N58 de N8 Menen-Geluwe kruist, kent al jaren een capaciteitsprobleem, waardoor op piekmomenten lange files ontstaan tot vaak zelfs op de autosnelweg A19. De N58 richting Moeskroen staat ook op de lijst van de gevaarlijke punten.

Naast de heraanleg van het kruispunt komt het ook tot een ontdubbeling van de N58. Die werken staan op het investeringsprogramma van volgend jaar. Het is de bedoeling om in 2023 te starten. De weg zou met vier rijstroken meer verkeer kunnen verwerken. Het gaat om het deel tussen de op- en afrit A19 en de Ringlaan (N338) in Menen.

“Hiermee slaan we twee vliegen in één klap”, aldus minister Peeters. “We verhogen de verkeersveiligheid en geven nieuwe economische kansen aan de regio door de doorstroming van het verkeer te verbeteren en een verdere ontwikkeling van de bedrijventerreinen mogelijk te maken.”

Nieuwe fietstunnel

Het kruispunt met de N338 wordt een turborotonde, met voorsorteerstroken. De twee fietstunnels onder de rotonde worden verlengd, wat voor extra fietscomfort en -veiligheid zorgt. Daarnaast komt er een nieuwe fietstunnel in het tracé van de Koekuitstraat, langs de Geluwebeek.

“De ontdubbeling van de N58 en de heraanleg van het kruispunt N58-N8 zijn voor de stad Wervik van primordiaal belang”, zegt burgemeester Youro Casier (Vooruit). “Dit in het kader van de economische ontwikkeling van onze stad. Daarnaast zullen deze aanpassingswerken zorgen voor een betere verkeersveiligheid, zowel ter hoogte van de afrit op de A19 als aan het kruispunt N58-N8. We kijken dan ook reikhalzend uit naar de start van de werken, hopende op een snelle en adequate realisatie.”

Ook Menen blij

Ook burgemeester Eddy Lust (Open Vld) van het naburige Menen is uitermate tevreden met deze heraanleg. “Iedereen die daar in de file staat, ziet dat ingrepen er meer dan noodzakelijk zijn”, reageert hij.

“Deze infrastructuurwerken zullen de verkeersleefbaarheid voor Wervik en Menen sterk verbeteren. De ontdubbeling levert een grote bijdrage tot een betere bereikbaarheid van onze bedrijventerreinen en ontlast het centrum van Menen verder van doorgaand verkeer. Bovenal wordt hiermee het aantal conflictpunten tussen de verschillende weggebruikers op dit traject sterk verminderd, en verhoogt hierdoor de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers.”

