Elia zit op schema met werken Neerwaasten-Wevelgem, volgende week wordt N58 vrijgegeven

De werken van het project Neerwaasten-Wevelgem gaan goed vooruit en zitten op schema. Dat laat hoogspanningsbeheerder Elia weten. De N58, waar er wisselend verkeer was met een stoplicht, zou zo volgende week al vrijgegeven kunnen worden. Met het project wil hoogspanningsbeheerder Elia het elektriciteitsnet in de regio rond Wevelgem en Komen-Waasten versterken.

Elia is bezig met een versterking van het elektriciteitsnet in de regio rond Wevelgem en Komen-Waasten. Een sterken lokaal hoogspanningsnet (150kV) is essentieel om een betrouwbare energiebevoorrading van bedrijven en burgers in de regio te garanderen.

Elia startte vorig jaar in november met de aanleg van een nieuwe ondergrondse elektriciteitskabel (150kV) tussen de hoogspanningsstations van Neerwaasten en Wevelgem. De ondergrondse kabels lopen door de gemeenten Komen-Waasten, Wervik, Menen en Wevelgem.

Werken op schema

De werken verlopen gefaseerd en liepen grotendeels langs de gewestweg N58. Eerst werden er open sleuven gegraven in de pechstrook of de berm, waardoor Elia dan kabels kon trekken.

“Langs de N58 waren er stoplichten om het verkeer in goede banen te leiden. De werken aan de N58 zijn nu afgerond, dus vanaf volgende week kan het verkeer terug volledig normaal hervatten, zonder stoplicht”, zegt Lotte Van der Stockt, verantwoordelijke projectcommunicatie bij Elia.

De volgende werken zullen langs landbouwterrein lopen. De ondergrondse kabelwerken zijn ingepland om tegen midden 2024 volledig afgerond te zijn.

