Eindelijk nieuws over werken aan Dikkebusweg in Ieper, na uitbreken voetpaden: “Het kan zo niet verder”

De langverwachte herinrichting van de Dikkebusseweg, een invalsweg tot de Ieperse binnenstad, begon anderhalf jaar geleden, maar stokte plots. Tot grote onrust van inwoners en handelaars, door putten en oneffenheden in uitgebroken voetpaden. Nu is er eindelijk nieuws over het verdere verloop van de werken, die een jaar langer duren dan eerst gedacht.

Onvrede onder inwoners en handelaars in de Dikkebusseweg vlak voor deze winter: de straatwerken stopten plots en die stilstand bleef maandenlang aanslepen. “Begrijp me niet verkeerd: deze werken zijn nodig. De rijweg was niet goed berijdbaar voor fietsers”, zegt Bert Vandenbussche (44). Hij baat al 23 jaar vishandel, feestzaal en traiteur De Zeeparel uit langs de Dikkebusseweg.

In september 2021 begonnen de nutswerken en werden voetpaden uitgebroken. De eerste riolerings- en wegeniswerken zouden volgen vanaf juni 2022.

“Ondanks meerdere klachten, moesten we wachten op verdere werken”

“Maar plots was er geen opvolging meer en lagen de weg en opengebroken voetpaden er slecht bij, waardoor er nog amper toegang was voor minder mobiele mensen. Ondanks meerdere klachten, moesten we wachten op verdere werken. Tal van mensen en klanten bleven weg, jammer.”

Oppositiepartij CD&V luidde vorig najaar mee de alarmbel op de Ieperse gemeenteraad. “De voorlopige herstellingen laten te wensen over. Nu de aanstelling van de aannemer op zich laat wachten, gaan we de winter in met een, zacht uitgedrukt, onveilige situatie”, klonk het.

Allerminst gelukkig

Ook schepen van Openbaar Domein Ives Goudeseune (Vooruit) gaf aan “allerminst gelukkig te zijn met de gang van zaken in het dossier” van deze Vlaamse gewestweg. “Eind 2020 kregen we zelfs te horen dat het project niet meer op het ‘Geïntegreerd Programma 2021’ van de Vlaamse overheid was opgenomen. Dankzij noodzakelijk en hardnekkig aandringen, kregen we de heraanleg terug in de planning”, aldus Goudeseune.

“Je moet wel begrijpen dat de overheid het zich niet kan veroorloven om procedurefouten te maken” – schepen Ives Goudeseune

Daarnaast herinnerde hij aan een aanpassing – en dus uitstel – van het dossier om regenwater naar de Boterplas af te voeren. “Rioolbeheerder Aquafin en de stad doen er alles aan om het dossier vooruit te laten gaan, maar je moet begrijpen dat de aanbestedende overheid – Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) – het zich niet kan veroorloven om procedurefouten te maken”, stelde Goudeseune. “De start van de werken zal zo snel mogelijk gecommuniceerd worden.”

Tot eind 2024

Nu is het zover: AWV kondigt aan dat de aannemer start met de aanleg van gescheiden riolering en een vernieuwde inrichting van de weg op 6 maart. De werken worden in verschillende fases uitgevoerd om de hinder te beperken en de werf start in de Maltastraat. Tijdens de werken volgt doorgaand verkeer een omleiding. Volgens de huidige planning duren de werken tot eind 2024. Dat is een jaar later dan gedacht voor het begin van de eerste nutswerken in september 2021.

“We zijn blij dat er schot komt in de zaak en hopen op snelle opvolging en weinig hinder voor inwoners en klanten. Zoals het er nu bij ligt, kan het echt niet verder”, besluit Bert. (TP)