Einde werken Gentstraat is stilaan in zicht: “We hopen dat het ergste nu voorbij is”

Sinds maart 2021 wordt er gewerkt aan de Gentstraat in Oostrozebeke en Meulebeke. Dat veroorzaakt hinder voor buurtbewoners en maakte onder andere modezaak De Nieuwe Beer de laatste maanden heel moeilijk bereikbaar. Ze zijn dan ook blij dat het einde nadert.

In maart vorig jaar begonnen Meulebeke en Oostrozebeke, het Agentschap Wegen en Verkeer en Aquafin met werken aan de Genststraat en enkele zijstraten in beide gemeenten. De rioleringen worden gescheiden, waardoor afvalwater en regenwater niet meer samen afgevoerd zullen worden. Daarnaast werd het kruispunt met de Wakkensteenweg omgevormd tot een rotonde en zullen fietsers de Genstraat veiliger kunnen gebruiken. Het fietspad zal met een groenstrook afgescheiden zijn van de rijbaan. In 2024 zou alles klaar moeten zijn.

Eindelijk weer wat asfalt

Dat onlangs de onderlaag asfalt vanaf het nieuwe rondpunt werd gegoten, is voor Daan Kerkhove van De Nieuwe Beer een eerste stap naar een betere bereikbaarheid van de zaak. “Sinds vorige week vrijdag is er weer een asfaltweg om tot bij ons te raken. Inwoners van Oostrozebeke, Meulebeke en Ingelmunster zullen een beetje moeten omrijden om via de nieuwe rotonde te komen, maar ze moeten tenminste niet meer door de modder rijden. En wij kunnen wat beginnen opruimen, want alle modder wordt natuurlijk ook meegenomen tot op ons domein. We zullen niet zo extreem veel meer moeten dweilen om onze winkel toonbaar te houden. We hopen dan ook dat het ergste voorbij is, want de voorbije maanden hebben we heel veel hinder ondervonden van de werken.”

“Sommige klanten dachten zelfs dat we gesloten waren”

“Sommige klanten dachten zelfs dat we gesloten waren en we kregen heel wat telefoontjes van mensen die gehoord hadden dat we onbereikbaar waren. We gaan absoluut niet klagen over de werken, maar klanten waren bang om te komen of kwamen niet graag terug door de hinder. Met de kranen was het soms ingewikkeld en het was niet altijd helemaal duidelijk wat er gebeurde. Soms moesten bezoekers ook aanschuiven bij hun vertrek omdat ze geen kant meer op konden door bepaalde ingrepen die aan de gang waren. Dat is natuurlijk ook slechte reclame voor ons.”

Belangrijke periode

Daan Kerkhove is dan ook heel blij dat klanten ondanks alle moeilijkheden toch bleven komen. Met de belangrijke periode die nu aanbreekt voor de zaak stemt de verbeterde bereikbaarheid tot extra tevredenheid. Zeker met het eindejaar en de start van het seizoen met communiekledij zijn we zeer blij dat klanten weer via een asfaltweg tot bij ons raken, want er zijn ook mensen die van ver komen om bij ons te winkelen. Het is voor hen niet fijn door de werken te moeten rijden. We zullen blij zijn als we weer een deftige ingang en weg naar onze winkel zullen hebben.” (MG)