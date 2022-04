Einde werken afgebrande Sint-Janskerk nog niet voor morgen: “Jubelende klokken op Pasen!”

Begin 2022 zou het schip van de afgebrande Sint-Jan de Doperkerk ingericht worden als binnentuin, zo plande het gemeentebestuur. Nu is er echter een nieuwe stabiliteitsstudie van het schip noodzakelijk. De initiële studie, opgemaakt in de periode vlak na de brand, voldoet niet meer, doordat de berekening op basis was van het schip mét dak, met de inrichting van de gemeentelijke diensten voor ogen.

Door de aankoop van Escolys (prijskaartje 7,5 miljoen euro, red.) eind januari 2019, dat een grotere centralisatie van de diensten mogelijk maakt, werd er van koers veranderd. “Door een nieuwe stabiliteitsstudie zullen weer heel wat maanden verstrijken”, aldus burgemeester Gino Devogelaere (Samen Eén). “Die kerk heeft ons al heel wat beslommeringen en kopzorgen bezorgd. Dat het een lijdensweg ging zijn, hadden we verwacht, maar voor dit getalm zijn geen woorden.”

Prijskaartje doorslaggevend

“Zeventig procent van de arduinen steunbalken of pilaren van het schip van de kerk zijn kapot gebrand door de hitte”, aldus Gino Devogelaere (Samen Eén). “Alles is herstelbaar, maar we vragen ons af of dat dit allemaal nog wel betaalbaar is. Er zal moeten onderzocht worden of de muren nog stabiel genoeg zullen zijn indien die steunbalken verdwijnen. Doordat het een geklasseerde kerk is, hebben we al ondervonden als gemeente dat de verschillende partijen die hierover mee moeten beslissen zoals het Kerkfabriek en Onroerend Erfgoed hun tijd nemen om over alles hun zegje te doen. Dat acht jaar na de kerkbrand de werken nog niet afgerond zijn, is niet te begrijpen. Finaal zal voor ons het uiteindelijke prijskaartje doorslaggevend zijn omdat wij moeten betalen doordat het geld van de brandverzekering (6,35 miljoen euro, red.) reeds werd uitgekeerd.”

Vochtigheidsgraad

Het eerste deel van de heropbouw en restauratie van de Sint-Janskerk die werd opgetrokken in Doornikse kalksteen, is in handen van Artes Woudenberg en verloopt ongeveer volgens plan. Buiten de windhaan die niet kon standhouden tijdens de storm van half februari, is er nu een vertraging van een paar maanden, doordat de vochtigheidsgraad in het koor van de kerk te hoog is door jarenlange blootstelling aan regen.

“Daardoor zullen de werken aan de toren, sacristie en het koor pas voltooid zijn tegen begin september 2022 in plaats van juni, zoals vooropgesteld”, aldus projectingenieur Fien Sohier. “Op 19 april worden de werken heropgestart. De tweede fase van de heropbouw van het schip maakt geen deel uit van de werken die ons zijn toegewezen.”

“Als de invulling van het schip definitief is, zal er een nieuwe aanbesteding uitgeschreven worden waarop iedereen met relevante ervaring kan intekenen. Alleszins zullen we de invulling van het schip zo optimaal mogelijk uitwerken met een zo beperkt mogelijk budget”, zegt schepen van Patrimonium Louis Degroote (Samen Eén).

Paaszondag

Op de laatste gemeenteraad van 12 april werd bevestigd dat er op paaszondag 17 april paaseierenworp én jubelende klokken zullen zijn. “Behalve wat testen afgelopen weken om te zien of de klokken wel werken, hebben ze niet meer geluid sinds de brand”, aldus schepen Degroote.

“Een feestelijk moment voor Anzegem op Pasen met om 11u30 aan de achterkant van de kerk de paaseierenworp georganiseerd door de Sint-Vincentiusgemeenschap.”