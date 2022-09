Einde wegdekperikelen fietspad Koekelare-Kortemark nog niet in zicht

In de vorige legislatuur beslist de Provincieraad van West-Vlaanderen en de gemeenten Koekelare en Kortemark, om een nieuw dubbelrichtingsfietspad van bijna drie kilometer aan te leggen langs de Kortemarkstraat in Koekelare en de Koekelarestraat in Kortemark. Op 25 november 2017 werd het fietspad met veel toeters en bellen officieel geopend, maar nog geen half jaar later vertoont het fietspad al serieuze slijtage. Via een dading wordt nu bepaald dat de provincie zal instaan voor eventuele bijkomende kosten.

Het gaat over een dubbelrichtingsfietspad in cementbeton met rode accentuering ter hoogte van de kruispunten. Het totale traject zo’n 3 kilometer lang, loopt van het kruispunt aan de Belhuttebaan in Koekelare tot aan de Middenstraat in Edewalle (Kortemark).

Mysterie

Kostprijs van het fietspad zo’n slordige 933.746,80 euro, exclusief btw. 780.092,80 euro is voor rekening van de provincie, terwijl Koekelare en Kortemark respectievelijk 81.797,50 euro en 71.856,50 euro op tafel moesten leggen. De firma Dewitte stond in voor de aanleg van het fietspad en de firma Gedimat uit Ichtegem leverde de beton voor het fietspad.

Met veel toeters en bellen werd het nieuwe fietspad op zaterdag 25 november 2017 door het provinciebestuur en de gemeenten Koekelare en Kortemark geopend, maar amper een half jaar later bleek de bovenlaag van het fietspad op tal van plaatsen op het grondgebied Koekelare af te schilferen. Een mysterie waarvoor ondanks het aanbrengen in het voorjaar van 2022 van een ‘hydrofobering’, kostprijs 30.000 euro waarvan aannemer Dewitte 25 procent voor zijn rekening neemt en de provincie en de betonleverancier elk 37,5 procent; tot nu toe nog geen definitieve oplossing is gevonden.

“De samenstelling van het beton werd in vraag gesteld, werden er goedkopere materialen of grondstoffen gebruikt? De betonspecialisten konden niet aantonen wat de oorzaak was”, stelt toenmalig schepen van Openbare Werken Dirk Ampoorter (Vooruit). “Wel zeker is dat de drukproeven van de beton in orde blijken te zijn. Via de rechtbank werd een gerechtsdeskundige aangesteld, die hopelijk soelaas kan brengen”

Dading

“Ondertussen werd er deze maand wel dading tussen de drie partijen opgemaakt, waarbij mocht de hydrofuge in de toekomst onvoldoende zijn, de provincie verder alleen verantwoordelijk blijft voor het fietspad en de eventuele kosten”, besluit schepen Dirk Ampoorter. (Eric Vanhooren)