Einde van werkzaamheden in Vaartstraat eindelijk in zicht

Onder voorbehoud van de weersomstandigheden zouden de wegenwerken in de Vaartstraat in de eerste week van april voorbij moeten zijn. Positief nieuws, dat evenwel weken te laat komt. “We volgen de laatste stappen van de werken van nabij op”, stellen burgemeester Defreyne en bevoegd schepen Deschacht.

Betere mobiliteit, een vlottere verkeersafhandeling en meer verkeersveiligheid. Dat waren – en zijn, natuurlijk – de drie doelstellingen van de vernieuwde inrichting van de Vaartstraat. Het meest visueel is het rondpunt op de kruising met de Sportstraat. Ook de vermaledijde enkelrichting verkeersplatformen zijn verdwenen.

De werken begonnen eind september en gingen gepaard met een omleiding via onder meer de Keiweg en Kanaalstraat, en de Brugsebaan. Aan die omleiding komt weldra een einde. “Voor omwonenden en het (pendel)verkeer van en naar Gistel waren de voorbije maanden niet makkelijk. Da’s helaas de korte pijn van wegenwerken, die op lange termijn natuurlijk een grotere verbetering moeten zijn. En om dat laatste is het natuurlijk te doen”, onderstrepen Gauthier Defreyne en schepen Geert Deschacht. “Samen met de inwoners moesten we echter zelf ook vaststellen dat de werken minder snel vorderden dan verwacht. Dat is frustrerend voor iedereen, zeker als je ziet dat de werken aan de recreatiezone in de Sportstraat, vrijetijdscentrum Zomerloos en de grootschalige dorpskernrenovatie in Snaaskerke wel keurig en stipt vorderen.”

Reden van de vertraging: het vriesweer eind vorig jaar en het niet halen van deadlines door de aannemer. “Nu werd 7 april geprikt als streefdatum om de werken af te ronden, onder voorbehoud van de weersomstandigheden. We volgen de laatste rechte lijn alvast van zeer dichtbij op. De aannemer mag zich sowieso aan een boete verwachten voor het overschrijden van de vooropgestelde werkdagen.”

Praktisch

Maar dus: er wordt nog even in de Vaartstraat gewerkt. Wat dit betekent voor het verkeer? Het tweede deel van de Vaartstraat is onderbroken. Er geldt een omleiding via de Kanaalstraat en Oostendsebaan enerzijds, en Keiweg en Oudenburg anderzijds. In de Zomerloosstraat is er, tussen de Sportstraat en Acacialaan, éénrichtingsverkeer van kracht. De bushaltes in de Vaartstraat worden niet bediend en niet verplaatst. Buslijn 50 rijdt van de Gistelbrug via de Kanaalstraat en Oostendsebaan naar halte stadhuis. De rit van halte stadhuis naar Oostende volgt dezelfde weg. Lijn 52 richting Brugge gaat van Snaaskerke via de Kanaalstraat en Oostendsebaan naar halte stadhuis. Vanaf halte stadhuis volgt de bus de normale route. En bus 52 naar Oostende rijdt naar Snaaskerke via de Oostendsebaan en Kanaalstraat. Vanaf de Kanaalstraat volgt de bus de normale route.

Laatste project

Wanneer deze werken voorbij zijn, kan een laatste project in de omgeving starten. De stad zal van de Zomerloosstraat een baan met tweerichtingsverkeer creëren nabij sportcomplex Ghistelehof, maar ook een trottoir aanleggen aan de overzijde van de straat tegenaan het sportcomplex. De nutsmaatschappijen starten op 24 april met hun werken. (TVA)