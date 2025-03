Einde van werken in de J. & M. Sabbestraat in Menen bijna jaar later dan voorzien

De wegen- en rioleringswerken in de J. & M. Sabbestraat in Menen blijven maar aanslepen. Volgens de huidige planning worden de werken afgerond tegen eind dit jaar. Het gaat om een belangrijke verbindingsweg tussen de Brugge- en Kortrijkstraat. Onlangs was er een infovergadering voor de omwonenden. De stand van zaken kwam ook ter sprake op de gemeenteraad.

Voor de tweede keer op rij kaartte Sam Lernout (N-VA) de trage vooruitgang aan. Tijdens die bespreking kwam aan het licht dat er ook een probleem was met de duur voor de bemalingsvergunning

Het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin en de stad Menen werken volop aan de vernieuwing van de J. & M. Sabbestraat (N362). De werken, die in fasen verlopen, omvatten het verplaatsen van nutsleidingen, de vernieuwing van de riolering en de heraanleg van de rijweg. De werken begonnen in augustus 2023. Het einde was dit voorjaar voorzien. De kostprijs is 3,5 miljoen euro. Aannemer is Persyn uit Zwevegem.

Infovergadering

“Tijdens een recente infovergadering kregen omwonenden een update over deze ingrijpende werken”, zegt schepen van Infrastructuur Patrick Roose (Voor 8930). “Maar liefst 90 inwoners woonden de bijeenkomst bij. Aansluitend op het infomoment beantwoordden medewerkers van Aquafin, AWV en de stad alle vragen van de omwonenden.”

Eerder werd in een eerste fase de rotonde aan de Kortrijkstraat volledig afgewerkt. De tweede fase tussen de Kortrijkstraat en huisnummer 130 is, op een parkeerstrook na, ook helemaal afgewerkt. Momenteel loopt de derde fase tussen huisnummer 130 en de Bruggestraat. “Daar zijn de rioleringswerken al gevorderd tot en met de Parkstraat”, zegt de bevoegde schepen.

“Afgelopen donderdag kwam er positief nieuws dat de rioleringstesten tussen de Parkstraat en tweede fase succesvol waren. Hierdoor kan er nu gestart worden met de afwerking van de bovenbouw tussen de Sint-Jansschool en de Parkstraat, die nog in maart en april is voorzien. In mei start dan het laatste traject tussen de Parkstraat en Bruggestraat voor rioleringen en huisaansluitingen waarbij afval- en regenwater correct worden gescheiden.”

Vertraging

“De werken kenden enige vertraging door de vele regendagen, hinderende nutsleidingen, extra werkzaamheden aan de beek en het verlengen van de grondwatervergunning. We danken de bewoners voor hun begrip en medewerking tijdens deze ingrijpende maar noodzakelijke infrastructuurwerken.”