Eind september starten de werken in Alveringem: Twee extra laadpalen op komst

Sinds september vorig jaar kunnen lokale besturen aan de Vlaamse overheid elektrische laadpalen aanvragen voor strategisch gekozen locaties. Buurgemeente Lo-Reninge bestelde er negen, Vleteren vijf, Alveringem nog geen. Wij vroegen het gemeentebestuur in hoeverre dit een prioriteit is.

Het programma ‘lokaal laden’ van de Vlaamse overheid heeft als doel het aantal laadpunten in Vlaanderen aanzienlijk te verhogen zodat iedereen die dat wenst eenvoudig kan laden. Lokale besturen kunnen via een e-loket aan Vlaanderen vragen om op goed gekozen punten een laadpaal te plaatsen. Begin deze maand hadden 31 West-Vlaamse gemeenten dat al gedaan. “De gemeenten worden via deze weg ontzorgd en het is gratis. De betrokken gemeente hoeft enkel de gekozen locatie door te geven en heeft slechts een kleine kost voor het aanbrengen van de belijning van de parkeerplaatsen”, legt Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V) uit.

Reactie

“Ik zal het laten natrekken, maar dit project is mij onbekend”, zegt burgemeester Liefooghe. “Op Alveringems grondgebied hebben wij drie laadpalen op openbaar domein: op de markt in Leisele, op de parking in de Zwanestraat in Stavele en aan de site ’t Hoge in Alveringem. Ze kwamen er op initiatief van Fluvius.Met het project van de Vlaamse overheid ‘Paal volgt Wagen’ kunnen burgers of ondernemingen die zelf geen plaats hebben of voor wie een bestaande laadpaal te ver af is, er toch een verkrijgen op maximaal 250 meter van de deur. Een inwoner van Fortem heeft nu zo’n paal aangevraagd. We voorzien nog een laadpaal in het centrum van Alveringem. Eind september starten we met de heraanleg van het dorp aan de kant van de bibliotheek. Tussen de blauwe appartementen en bakkerij Zenona wordt de rijweg heraangelegd, komen er nieuwe voetpaden en worden de parkeerstroken hertekend. Als de baan dan toch open moet, kunnen we meteen aan Fluvius vragen om een laadpaal te voorzien. Begin september plannen we een kleine infovergadering voor de bewoners van het traject en de kostprijs van de werken is 145.000 euro.”

Weinig gebruikt

Aan schepen van Openbare Werken Jacques Blanckaert vroegen wij de gebruikscijfers op van de drie laadpalen in Stavele, Leisele en Alveringem. De conclusie van die cijfers is dat de palen hier eerder weinig gebruikt worden.

In het laatste kwartaal van 2021 waren er 26 laadsessies in Leisele, 27 aan de site van ’t Hoge en 11 in Stavele, goed voor respectievelijk 11, 11 en 6 gebruikers. De cijfers van het eerste kwartaal van 2023 tonen toch een lichte stijging: 56 laadbeurten en 12 gebruikers voor Leisele, 144 laadbeurten door 16 gebruikers voor Alveringem en 30 laadbeurten door 13 gebruikers voor Stavele. (AB)