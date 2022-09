Eerste fase wegwerkzaamheden in Vaartstraat in Gistel gestart

De eerste fase van de wegwerkzaamheden in de Vaartstraat in Gistel is gestart. De werfzone betreft de Vaartstraat, tussen de Kaaistraat en de Gravenbos, én de Sportstraat, tussen de Vaartstraat en de Pol Gernaeystraat. Dat betekent meteen dat er een omleiding geldt voor het doorgaande verkeer.

De werken van deze eerste fase zullen duren tot ongeveer eind oktober, afhankelijk van de weersomstandigheden. Het autoverkeer komende van Oostende wordt op het kruispunt Vaartstraat/Kanaalstraat/Keiweg omgeleid naar de Oostendsebaan om zo Gistel-centrum te bereiken.

Aangepaste snelheid

Het verkeer met bestemming Eernegem/Westkerke wordt op hetzelfde kruispunt omgeleid via Oudenburg. Het verkeer naar Oostende wordt op de Sint-Jans-Gasthuisstraat omgeleid naar de Oostendsebaan of naar Westkerke-Oudenburg. “Alertheid en aangepaste snelheid zijn noodzakelijk”, oppert de stad.

Het vrijetijdscentrum Zomerloos en het sportcomplex Ghistelehof zijn bereikbaar via de Neerhofstraat/Kaaistraat/Zomerloosstraat. Het verlaten van deze omgeving kan langs de Zomerloosstraat/ Acacialaan/ Berkenlaan en Manitobalaan.

BKO Zonnebloem

De buitenschoolse kinderopvang de Zonnebloem is niet bereikbaar via de Pol Gernaeystraat. Je kan parkeren in de Sportstraat en daarna te voet de BKO bereiken via het weggetje langs de sporthal en het voetbalveld.

De werken houden een herinrichting van de omgeving in. De verkeersdrempel nabij het kampeerterrein verdwijnt en er komt een middenberm. Het kruispunt Vaartstraat/Sportstraat wordt een rondpunt en de verkeersdrempel nabij de bushalte in de Vaartstraat wordt ingericht voor tweerichtingsverkeer.