Eenrichtingsverkeer in Wijnendalestraat in Beveren door nutswerken

Door nutswerken in de Wijnendalestraat in Beveren-Roeselare geldt er momenteel eenrichtingsverkeer in de richting van de Industrieweg. Wie richting het centrum wil, moet via de industriezone de omleiding volgen of via de Bollaardstraat en Beversesteenweg zijn weg verder zetten.

Deze week zijn verschillende nutsmaatschappijen in de Wijnendalestraat begonnen met het vernieuwen van hun kabels en leidingen voor elektriciteit, telecom en drinkwaterleiding. Kabels voor verlichting worden ondergronds gebracht. Die werken gebeuren in verschillende stappen om de hinder te spreiden. Nadien worden het voetpad en de rijweg volledig hersteld, in afwachting van de riolerings- en wegeniswerken die in het najaar van 2022 starten.

De werken zijn momenteel van start gegaan aan de Deken Wallaertstraat en gaan vervolgens richting de Industrieweg. Er wordt eerst aan de kant van de onpare huisnummers gewerkt, daarna keert men vanaf de Industrieweg terug langs de pare nummers richting Beveren.

Deze fase van de werken duurt vermoedelijk tot september 2022. Aansluitend starten de werken in het stuk tussen de Deken Wallaertstraat en het centrum van Beveren. Deze werken kaderen in de grote vernieuwing van de Wijnendalestraat.