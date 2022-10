Eenrichtingsverkeer in stukje Oude Iepersestraat tussen Meensesteenweg en Boterstraat is nu definitief

Na een proefperiode en overleg met de buurtbewoners op de Bosmolens is het eenrichtingsverkeer in de Oude Iepersestraat nu definitief. Dat werd vooral ingevoerd omdat heel wat sluipverkeer de rotonde aan de kerk wil vermijden en daarom door de woonwijk reed.

In de Oude Iepersestraat, tussen de Meensesteenweg en de Boterstraat, geldt voortaan eenrichtingsverkeer. “In mei en juni werd er al eenrichtingsverkeer ingevoerd als proefproject. Dat werd door de betrokken bewoners positief geëvalueerd, waardoor het eenrichtingsverkeer nu definitief wordt ingevoerd”, klinkt het bij het stadsbestuur. Concreet komt het er nu op neer dat je (ongeveer ter hoogte van Aquafish) vanuit de Meensesteenweg de Oude Iepersestraat niet maar mag inrijden. In de omgekeerde richting is er wel nog verkeer mogelijk.