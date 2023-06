Eenrichtingsverkeer in Knokkestraat door aanleg fietssuggestiestroken

Vandaag worden in opdracht van het gemeentebestuur van Knokke-Heist in de Knokkestraat tussen de Acht-Meilaan en de Duinbergenlaan fietssuggestiestroken aangelegd. Tijdens de duur van het aanbrengen van deze markeringen is er enkel plaatselijk éénrichtingsverkeer in de richting van Knokke naar Heist mogelijk.

Het verkeer in de richting van Knokke wordt omgeleid via de Duinbergenlaan naar de Elizabetlaan. In dit gedeelte van de Knokkestraat geldt er een snelheidsbeperking van maximaal 30 km/u, een verbod voor zwaar verkeer en een algemeen parkeerverbod. Deze werkzaamheden starten om 7 uur en zouden uiterlijk tegen de avondspits beëindigd moeten zijn. Om deze werkzaamheden vlot en veilig te laten verlopen, vraagt de lokale politie aan zowel (brom)fietsers als autobestuurders om dit gedeelte van de Knokkestraat zoveel als mogelijk te mijden.

Autobestuurders kunnen omrijden via de Elizabetlaan. (Brom)fietsers kunnen gebruik maken van het Stationspad (gelegen langs de spoorweg, tussen Duinbergenlaan en Knokkestraat). (MM)