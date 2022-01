Een maand verkeershinder in de Lichterveldestraat in Koolskamp

Vanaf maandag starten er weer eens werken, in de Lichterveldestraat in de Ardooise deelgemeente Koolskamp. Deze zullen gepaard gaan met verkeershinder op de verbinding tussen Lichtervelde en Tielt.

Het betreft werken op last van de Watergroep en de precieze locatie situeert zich op het kruispunt met de Holdestraat. Om de veiligheid te verhogen en de verkeersstroom te regelen zullen er verkeerslichten geplaatst worden.

De voorziene duur van de werken bedraagt één maand. Het is niet de eerste keer dat deze weg het decor is van werken en de daarmee gepaarde hinder. Inwoners vragen zich af of er geen betere coördinatie mogelijk was langs deze drukke rijksweg.

(JM)