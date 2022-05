E403 ligt al maanden open… maar werken starten pas na het bouwverlof

Wie de afgelopen weken de E403 op moest heeft waarschijnlijk al gezien dat de rechterrijstrook tussen Moorsele en Roeselare al een tijdje afgesloten is. Daardoor geldt er ook een snelheidsbeperking van 70 km/uur. Oplettende burgers merkten echter op dat er de afgelopen twee maanden weinig bedrijvigheid te zien is, en dat heeft een reden: de werken zijn nog niet eens opgestart.

De rechterrijstrook van de snelweg richting Brugge was dringend aan herstelling toe. In februari 2022 werd die over een afstand van 5 kilometer tussen Moorsele en Roeselare afgesloten voor voorbereidingswerken. Maar intussen gebeurt er al acht weken niets meer. “De werken stonden gepland voor dit voorjaar, maar de gunningsprocedure duurt langer dan verwacht. Dat wil dus zeggen dat er nog geen aannemer werd gevonden voor het project”, verklaart Dirk Vanhuyse van Agentschap Wegen en Verkeer. “We verwachten dat die procedure tegen begin augustus, het einde van de bouwverlof, zal afgerond zijn. Wanneer de officiële startdatum van de werken bekend is zal er een aankondigingsbord geplaatst worden.”

Snelheidsbeperking blijft

Voorlopig wordt er dus niets hersteld, maar de rijstrook zal wel afgesloten blijven. “De staat van het wegdek is echt veel te onveilig om terug open te stellen. Toen dat wel nog het geval was krijgen we voortdurend klachten binnen van mensen die hun banden kapot reden door de oneffenheden op het rijvak. En al die putten nu vullen terwijl er binnen enkele maanden grondige structurele werken worden uitgevoerd, dat zou niet efficiënt zijn.”

Daarom blijft ook de snelheidsbeperking van 70 km/uur van kracht. Door wettelijke bepalingen kan het Agentschap daar volgens Dirk niets aan veranderen: “We hebben daar wel navraag over gedaan, maar helaas mag het gewoonweg niet. Ook de flitspaal moet blijven staan. We merken wel op dat dit weinig tot geen file veroorzaakt, maar ik begrijp dat het vervelend is voor de bestuurders.”