Duurzame zwavelbetonnen riolering in Beitem is een primeur in West-Vlaanderen

In de Kerkhofstraat in Beitem werd vandaag de eerste duurzame rioolbuis in de grond gestoken. De zwavelbetonnen buis kan oneindig vaak hergebruikt worden en dat is nog maar één van de vele voordelen van dit product.

“Met de keuze voor dit soort buizen gaan we hier in Beitem voor een minder milieubelastende oplossing bij het aanleggen van rioleringen”, zegt schepen van openbare werken Francis Debruyne. “Dit soort riolering is een circulaire oplossing voor de klassieke betonbuis. Dat wil zeggen dat je deze zwavelbetonbuizen oneindig vaak kunt laten smelten en hergebruiken als nieuwe buis of in een andere vorm. Voor de productie is er geen water nodig en laat dat net de hoge ecologische kost zijn bij klassiek beton. Op die manier werkt de stad zowel aan haar eigen duurzaamheidsdoelstellingen als aan het duurzamer maken van de bouwsector.”

De zwavelbetonbuis is een innovatieve oplossing van De Bonte Group uit Waasmunster die ondertussen in België vijf fabrieken heeft voor de productie van zwavelbeton. “Dit is het resultaat van dertien jaar onderzoek en voorbereiding”, zegt Filip De Bonte. “Het is een uniek product dat nergens elders in de wereld wordt gemaakt maar het heeft alle troeven om op termijn alle klassieke rioolbuizen te vervangen. Het vroeg wat tijd om iedereen mee te krijgen in dit verhaal want bij verduurzamen gaat nog steeds bijna alle aandacht naar energie en auto’s.”

West-Vlaamse primeur

“Zwavelbetonbuizen zijn niet alleen ecologisch in productie, er wordt geen druppel water verbruikt noch als grondstof noch als proceswater. Ze zijn ook sterk en chemisch resistent en ze hebben een langere levensduur. Dit product heeft een fors lagere milieu-impact. Bij andere oplossingen blijft het vaak rommelen in de marge. Ze zijn iets duurder dan de klassieke buis maar dan weer net iets goedkoper dan de keramische buizen.”

“In Beitem leggen we in de Kerkhofstraat 550 meter riolering aan met deze innovatieve buizen”, gaat schepen Debruyne verder. “Dit past in de gigantische waterwerken die we in Beitem sinds enkele maanden en ook de komende jaren uitvoeren. We scheiden hemelwater van vuil water zodat we de Godelievebeek proper kunnen maken en ze kunnen ontlasten. Het gebruik van zwavelbetonbuizen is een West-Vlaamse primeur en we besparen met dit project bijna vijftig ton CO2.”

“De komende jaren gaan we verder met de bouw van een regenwatercollector in de Koolbrandersstraat en door verder te ontharden, te vergroenen en infiltratiezones te voorzien, kunnen we de hoge pieken van neerslag beter opvangen en dat water vasthouden voor gebruik in periodes van lange droogte”, aldus nog Francis Debruyne. (Bart Crabbe)