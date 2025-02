Dringende herstellingen en wegenwerken in Kuurne

Vanaf februari en maart staan er verschillende wegenwerken op de planning in en rond Kuurne. Dzee werkzaamheden zullen echter een grote impact hebben op de verkeerssituatie, met tijdelijke afsluitingen en omleidingen tot gevolg. Hieronder een overzicht van de belangrijkste werken en hoe je het best je weg vindt.

Op 20 en 21 februari zullen er dringende wegenwerken worden uitgevoerd op het kruispunt van de Kortrijksestraat met de R8 met als gevolg dat er geen verkeer zal mogelijk zijn van de R8 naar Kuurne en vanuit de Kortrijksestraat naar de R8. Tijdens deze werkzaamheden wordt een omleiding voorzien via de Brugsesteenweg en Kattestraat.

Kuurne Brug

Daarnaast zal ook Kuurne Brug afgesloten worden vanaf 25 februari gezien de werkzaamheden dan van start gaan voor de ophoging van de brug. Vanaf de opstart van de werkzaamheden zal Kuurne Brug dan ook niet meer toegankelijk zijn. Wie richting Harelbeke wil zal dit moeten doen via de Kortrijksestraat – Weggevoerdenplein – Lt.Gen.Gérardstraat – Harelbeeksestraat – Beemdenlaan – Weidenstraat en Steenovenstraat. Wie de omgekeerde beweging wil maken van Harelbeke naar Kuurne zal dit kunnen doen via de Gentsesteenweg (Harelbeke) – R8 – Kortrijksestraat – Centrum Harelbeke – rotonde Molenhuis – Bavikhoofsestraat en zo naar het Kruiske

Herstelling van beton in de Kerkstraat (3 maart – eind april)

Ook de Kerkstraat gelegen tussen de Koning Albertstraat en het Kruiske, wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer vanaf 3 maart tot eind april en dit voor de herstelling van de betonplaten. Tijdens deze werkzaamheden zal het eenrichtingsverkeer in de Leiestraat, tussen Kerkstraat en koning Leopold III-straat worden gewijzigd naar tweerichtingsverkeer. Het eenrichtingsverkeer in een deel van de Koning Albertstraat (tussen Tramstatie en Twaalfde-Liniestraat) wordt dan weer omgedraaid. Tevens komen er ook extra kortparkeerplaatsen in de Leiestraat en Kattestraat. Met de omleiding die van kracht is wil het gemeentebestuur maximaal inzetten op bereikbaarheid van alle handelszaken en de hinder zoveel mogelijk beperken. Het uitbreken en de heraanleg van de betonplaten in de Kerkstraat zal één maand in beslag nemen, gevolgd door een droogtijd van het rijvak van eveneens één maand. De voet- en fietspaden in Kerkstraat blijven wel toegankelijk.

Deze werken zijn noodzakelijk om de wegeninfrastructuur te verbeteren, maar zorgen onvermijdelijk voor verkeershinder. Plan je route vooraf en volg de signalisatie ter plaatse. Houd ook rekening met extra reistijd, vooral tijdens de spitsuren.