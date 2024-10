Drie maanden hinder door werken in Elizabetlaan tussen Abraham Hansplein en Canadasquare

Op maandag 4 november wordt er in Knokke-Heist gestart met het vernieuwen van de riolering van de Elizabetlaan, tussen het Abraham Hansplein en de Canadasquare.

Tijdens de eerste fase van de vernieuwingswerken worden beide rijrichtingen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Wie richting Knokke wil, kan de omleiding via Canadasquare, Bayauxlaan en Koningslaan volgen. Moet je richting Heist, dan is dat via Paul Parmentierlaan, Bayauxlaan en Canadasquare.

In de Julius Sabbelaan is er vanaf de Bayauxlaan enkel plaatselijk verkeer toegelaten. De eerste fase duurt van 4 tot en met 22 november. Daarna gaat de tweede fase van start, die tot 31 januari 2025 loopt. Tijdens deze fase wordt de rijrichting Knokke afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het verkeer verloopt in beide rijrichtingen via de noordelijke rijbaan, waar tegelijkertijd een algemeen stilstaan- en parkeerverbod geldt. (MM)