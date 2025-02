Drie grote werken van start in Harelbeke: Kuurnebrug tot 10 augustus dicht

Deze week zijn er in Harelbeke drie grote werken gestart die duren tot eind mei en zelfs één ervan tot 10 augustus. De drie grote werken hebben plaats in Bavikhovedorp aan de Kervijnstraat, in Harelbeke op het kruispunt Tuinstraat-Gaversstraat-Stationsstraat-Zuidstraat en aan de Vlasstraat-Harelbeeksestraat-Kuurnebrug.

Grote rioleringswerken in Bavikhovedorp

Nog tot en met maandag 10 maart vinden rioleringswerken plaats in Bavikhove. Er is tijdens deze werken geen doorgang mogelijk op het kruispunt van Bavikhovedorp en de Kervijnstraat. Er wordt een omleiding voorzien via de Bavikhoofsestraat, de N36, de Kuurnsestraat en de Vlietestraat en ook in omgekeerde richting. Fietsers en voetgangers hebben doorgang aan de overkant van de werken, dit via de parkeerstrook en het voetpad. “Er kan gemakkelijk eventuele hinder ontstaan, gelieve daarmee rekening te houden”, klinkt het.

Werken op het kruispunt Tuinstraat-Gaversstraat-Stationsstraat-Zuidstraat

Er is geen doorgang mogelijk ter hoogte van de Tuinstraat-Gaversstraat-Stationsstraat-Zuidstraat. In de Tuinstraat zal er steeds doorgang zijn voor fietsers en voetgangers.

In de Gaversstraat en Zuidstraat is er doorgang voor voetgangers via het voetpad aan één kant van de weg. Fietsers kunnen ook via deze weg passeren, maar zullen moeten afstappen. Er zal een duidelijke zone afgebakend zijn, men zal ter plaatse wel zien waar men door zal kunnen.

Gemotoriseerd verkeer

Ter hoogte van de Veldstraat-Gaversstraat wordt voor het gemotoriseerd verkeer een omleiding voorzien via de Gaversstraat, Heerbaan, Stasegemsestraat, Tuinstraat, Wagenweg, Andries Pevernagestraat, N43 en Stationsstraat.

Ter hoogte van de Tuinstraat-Stationsstraat (rondpunt) wordt voor het gemotoriseerd verkeer een omleiding voorzien via het Stationsplein, Peter De Coninckstraat, N43, Andries Pevernagestraat, Stasegemsestraat, Heerbaan en Gaversstraat.

Fietsers

Voor fietsers wordt een omleiding voorzien via de Zuidstraat, Arendsstraat, Vinkenstraat, parking Delhaize, Veldstraat, Stasegemsestraat en Tuinstraat (en omgekeerd).

Kuurnebrug

Tot en met zondag 10 augustus 2025 gaan werken door in de Vlasstraat en de Harelbeeksestraat op de brug over de Leie, de bekende Kuurnebrug. Er zal gedurende de werken geen doorgang mogelijk zijn op de brug, dit voor zowel gemotoriseerd verkeer als voetgangers en fietsers.

Gemotoriseerd verkeer

Er wordt een omleiding voorzien voor het gemotoriseerd verkeer via de N43, R8, Kortrijksestraat, Luitenant-Generaal Gérardstraat, Harelbeeksestraat, Beemdenlaan, Weidenstraat, Steenovenstraat, Bavikhoofsestraat, Molenstraat, Overleiestraat en N43 (en omgekeerd).

Fietsers en voetgangers

Voor fietsers en voetgangers wordt een omleiding voorzien via de Vrijdomkaai, Hospitaalstraat, Marktplein, N43, Overleiestraat, Broelkaai en Jaagpad. Er wordt ter hoogte van Kuurnebrug ook een omleiding voorzien via de Vlasstraat, Twee-Bruggenstraat, Bloemmolenbrug, Watermolenstraat, Meerstraat en Harelbeeksestraat (en omgekeerd).

Jaagpaden

Jaagpaden zijn vanaf nu aan beide kanten afgesloten tot juli 2025. Zowel aan kant Harelbeke als kant Kuurne is hiervoor een omleiding voorzien.