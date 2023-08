Dossier West-Barrierestraat staat stil, na negen jaar later nog geen enkele vooruitgang

In februari 2014 keurde de gemeenteraad van Wervik de voorlopige aanvaarding van het Gemeentelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan (GRUP) West-Barrierestraat goed. Daar zijn 90 woongelegenheden voorzien waarvan 30 sociale koopwoningen. Meer dan negen jaar later is er blijkbaar nog altijd geen schot in de zaak.

“Ik val van mijn stoel dat we er nog nergens mee staan”, aldus Bert Verhaeghe (Team 2030) op de gemeenteraad. “Ik vraag me af wat hierover de visie is van de bevoegde schepen.”

GRUP West-Barrierestraat bevindt zich pal voor de Leiebrug in de Hansbekestraat, aan de overkant van de parkbegraafplaats. De gronden waren eigendom van sociale huisvestingsmaatschappij De Leie die vanaf januari dit jaar moest fusioneren met de bouwmaatschappij Impuls Menen. Langs de Leie gaat het om een open ruimte maar het is altijd woongebied geweest.”

We willen eerst zelf een visie ontwikkelen over wat er mogelijk is – eerste schepen Bercy Slegers (CD&V)

“De realisatie biedt een grote meerwaarde voor Wervik”, aldus Steve Dejan (Team 2030) die voorzitter van De Leie is geweest. “Is er al een mobiliteitsvisie over die nieuwe site die daar moet komen?”

Visie

“West-Barrierestraat zit nog in de totale visie van alle projecten binnen Impuls”, zegt schepen van Wonen Yves Obin (CD&V). “We zijn binnen Impuls stappen aan het overlopen. Er is nog geen overleg geweest met Leiedal.”

Ook eerste schepen Bercy Slegers (CD&V) mengde zich in het debat. “West-Barrierestraat is al veel keer besproken geweest maar nog niet afgeklopt”, zegt ze. “Eerst gaan we zelf een visie ontwikkelen over wat we daar willen en dan pas zullen we in gesprek gaan met de bouwmaatschappij om uit te maken wat er daar kan gebeuren. Op dit moment zijn er geen gesprekken met Leiedal.”