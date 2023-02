Dorpskern Oostkerke opnieuw een stuk toegankelijker

Het grootste leed lijkt stilaan achter de rug voor de bewoners en bezoekers van de dorpskern van Oostkerke. Daar zijn er al maandenlang riolerings- en wegenwerken bezig in het kader van een grondige dorpskernvernieuwing.

Lus

Het nieuwe betonnen wegdek in de Sint-Kwintensstraat, waar café De Knotwilg ligt, is volgens de aannemer voldoende verhard om er opnieuw autoverkeer toe te laten. De Sint-Kwintensstraat tussen de Hoekestraat en de Processieweg is dus opnieuw toegankelijk voor alle verkeer.

Dit betekent ook dat het eenrichtingsverkeer richting de kerk wordt heringevoerd. Het vormt zo een lus met de Processieweg en de Sint-Guthagostraat, waar het verkeer richting de Hoekestraat rijdt. Hierdoor is er ook opnieuw parkeermogelijkheid in de Sint-Kwintensstraat, Processieweg en Sint-Guthagostraat.

Daardoor zal de tijdelijke parkeerplaats op een weiland aan de rand van het dorp stopgezet worden. In de drie voornoemde straten zal het afval door IVBO opnieuw aan de huizen zelf opgehaald worden. De andere adressen blijven gebruik maken van de afvalpunten.

In de Monikeredestraat, tussen het dorpscentrum en de Damse Vaart-Noord, vinden de komende weken nog archeologische opgravingen plaats. Die straat blijft dus nog even dicht.

(PDV/foto DC)

Info in verband met de werken is te vinden op www.damme.be