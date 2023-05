Doorgang onder Menenpoort voortaan in beide richtingen onmogelijk tijdens werkuren

De werken aan de Menenpoort zijn volop aan de gang. Sinds maandag is nu ook de doorgang vanuit de Frenchlaan onmogelijk tijdens de werkuren en dit tot en met 14 juni.

Op dit moment is er tot 14 juni geen doorgang onder de Menenpoort tijdens de werkuren. De volledige werkzaamheden duren tot voorjaar 2025. Er zijn geen structurele problemen met de constructie. De aard van de werken is om de Menenpoort te beschermen tegen schade op lange termijn. Het gaat vooral om erosie en kleine schade.

Om de veiligheid van de bezoekers te verzekeren, werd de Menenpoort in stellingen geplaatst. De Menenpoort is dus niet toegankelijk tijdens de werken, namen opzoeken is fysiek niet mogelijk tijdens de werken. Er is wel een alternatief om dit te doen in het CWGC Visitor Centre, in de Menenstraat 33.

Tentoonstelling

Vanaf 12 juni wordt aan de Menenpoort een tentoonstelling gehouden over de geschiedenis van de Menenpoort. Je vindt de tentoonstelling op het grasveld, bovenaan de Menenpoort (kant Bollingstraat).

De werken aan de Menenpoort zijn mogelijk met de steun van de Commonwealth War Graves Commission, de Vlaamse Overheid en de Stad Ieper.