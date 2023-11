Doomkerke quasi onbereikbaar door werken in dorpskern én Bruggesteenweg

Maandenlang ligt de dorpskern van Doomkerke open door uitgebreide rioleringswerken van Aquafin. Een ommetje langs de Bruggesteenweg was een oplossing geweest, maar ook daar zijn gelijkaardige werken aan de gang. De omleiding langs de Krommekeerstraat is zo omslachtig, dat veel bestuurders er niet aan beginnen. “We zijn de helft van onze klanten kwijt”, zucht de lokale handel.

De grootschalige werken in het kleine Doomkerke is fase 2 van de Aquafin-plannen, om de hele Brandstraat in drie fases aan te pakken. Na het bouwverlof kwam Doomkerke aan de beurt, wat in zo’n dorp enorme gevolgen heeft. “We proberen naar alle noden te luisteren, overleggen met aannemer en gemeentebestuur en hebben een extra schoolbus ingezet, om ouders uit de problemen te helpen”, vertelt Annelies Devolder, pedagogisch directeur van basisschool De Linde. “De ouders hebben zich heel loyaal en flexibel opgesteld, want sommigen moeten tot een uur vroeger vertrekken om hier tijdig te raken. Mensen die niet uit onze streek komen – zoals recent een uitgever en een fotograaf – rijden gegarandeerd verloren en komen hopeloos te laat. Dat er tegelijk ook gewerkt wordt aan de Bruggesteenweg heeft de bereikbaarheid van Doomkerke wel bemoeilijkt.”

Geen bussen meer?

Een voetbalclub die wekelijks oplossingen zoekt voor de hinderlijke werken is KFC Doomkerke, pal in het centrum. “Welke impact die werken hebben? Wat moet ik daarop zeggen? Da’s een moeilijke vraag”, moppert voorzitter Franky Rutsaert. “Tot deze week waren we nog redelijk bereikbaar, maar dat zal nu veranderen nu de aannemer de Brandstraat opbreekt tot nummer 61. Ik weet niet of bussen met spelers nog tot aan ons clubhuis zullen raken. Gelukkig leent een buur tijdelijk zijn privé-weg in noodgeval, maar daar kunnen geen bussen door. Het is vervelend, dat de oorspronkelijke planning telkens maanden en maanden opschuift. Maar ja, de werken moeten gebeuren. We moeten erdoor.”

B&B wil sluiten

Uitbater Dominique Coffyn van B&B Castel ‘t Haantje moet niet lang nadenken als reactie: “Het is schandalig, mijnheer. Vanaf het moment dat de werken in de Brandstraat vorig jaar begonnen, zagen we het aantal klanten teruglopen. Maar vanaf de start in Doomkerke zijn we van de ene miserie in de andere beland. Wij moeten het vooral hebben van buitenlanders. Maar, eerlijk, we krijgen het niet meer uitgelegd hoe ze hier moeten geraken. Zelfs m’n post raakt hier soms niet meer. De situatie wordt bovendien slechter met de maand. Neen, we overwegen ernstig om het verblijf tijdelijk te sluiten. Maar daarvoor heb je een duidelijk beeld van de werken nodig en dat hebben we niet.”

Omleiding vol putten

Een gelijkaardig verhaal horen we bij bakkerij Bart & Mieke aan de Brandstraat 109A. “We zijn tijdens de week de helft van onze klanten kwijt en in het weekeinde zowat één derde”, zucht Mieke Seys. “Taarten en gebak leveren we tijdens de week alleen nog op bestelling, het gaat niet anders. En dan moet het ergste hier nog komen. Klanten hebben geen zin om zo’n omslachtige omleiding te maken voor een brood of wat koffiekoeken. Bovendien zit de omleiding langs Krommekeerstraat vol putten. Dat werkt niet. Gelukkig hebben we nog broodautomaten staan in Kruiskerke, Schuiferskapelle, Sint-Jan, Wildenburg en Sint-Pietersveld. Het kan inderdaad best zijn, dat de werken vertraging oplopen door te veel grondwater. Maar dan denk ik: kan zo’n ingenieur die daarvoor gestudeerd heeft, dat niet voorzien?”

Te diepe riolering

De situatie is niet ideaal”, reageert Arne Galle eufemistisch als projectleider voor Aquafin. “We hebben 455 werkdagen gekregen voor deze klus en voorlopig zitten we nog altijd op schema. Maar zowel het slechte weer als de hoge grondwaterstand hebben ons inderdaad van bij de start parten gespeeld. In een goed deel van Doomkerke ligt de riolering erg diep, met veldstenen tot vijf meter diepte. Dat maakt het leggen en aansluiten van riolering extra moeilijk. Toch doen we ons best, om de hinder te beperken. We proberen de opritten van de inwoners maximaal toegankelijk te maken. We leggen extra rijplaten, ook voor het voetbalveld… Toch is er beterschap in zicht. Hoe meer we door het centrum gaan, hoe hoger de riolering ligt. Dan kunnen we sneller werken. In ieder geval wordt het stuk tussen de Wingenesteenweg en basisschool De Linde eerst behoorlijk afgewerkt, voor we verder gaan.” Een exacte timing wou Galle niet meteen geven. Op de Aquafin-webstek wordt het einde van de werken voorzien voor november 2024! Maar die termijn is al herhaaldelijk aangepast. Of zoals een handelaar opmerkte: “Eerst zien en dan geloven!”. (Georges Gielen)