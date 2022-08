Don Boscolaan onderbroken voor het verkeer

De firma Growebo uit Gullegem voert rioleringswerken uit in de Don Boscolaan. De werken zijn verlengd tot en met woensdag 31 augustus.

Hierdoor is de Don Boscolaan in die zone de komende dagen onderbroken voor het verkeer. Een extra verlening blijft hopelijk uit, want de dag nadien start een nieuw schooljaar in het Don Boscocollege en even verderop ook basisschool Kinderland.

Het verkeer komende van Aalbeke kan een omleiding volgen via de Smokkelpotstraat en Sint-Anna. Wie van Marke komt, kan omrijden via de Vanneste Mollenstraat, Sint-Annastraat, Onze-Lieve-Vrouw-ten-Spiegelestraat en Sint Anna.