Dolomietpad van Brugse Vesten wordt vernieuwd

De vernieuwing van het dolomietpad op de Buiten Smedenvest in Brugge is gestart. Dit is onderdeel van een groter project om alle dolomietpaden aan te pakken. “Als Stad investeren we de komende drie jaar in het verbeteren van de dolomietpaden op de Brugse Vesten. Door de vele oneffenheden zijn de paden na een regenbui bezaaid met waterplassen. Het nieuwe dolomiet zal het water beter doorlaten”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

De klus wordt uitgevoers in fasen. In het voorjaar van 2022 werden in een eerste fase de paden in het Graaf Visartpark en het pad tussen de Bloedput en de Karel de Stoutelaan (palend aan het park) aangepakt. Ook het dolomietpad tussen de Passantenbrug en de Gistelse Steenweg (Buiten Boeverievest) werd al vernieuwd naar aanleiding van de heraanleg van de Singel en de Buiten Boeverievest.

In een tweede fase vond de vernieuwing van het dolomietpad langs de Guido Gezellaan, tussen de Smedenpoort en de Bloedput, plaats (kant woningen).

Niet betreden!

Op 22 september start de aannemer met de heraanleg van het dolomietpad Buiten de Smedenvest, tussen de Gistelse Steenweg en de Bevrijdingslaan. Hij hoopt zijn opdracht af te ronden op 21 oktober. Het weer en technische problemen kunnen de planning wijzigen.

De werkzaamheden worden in opdracht van Stad Brugge uitgevoerd door Declercq BVBA uit Meulebeke. “Het is belangrijk dat voetgangers en fietsers het gedeelde waar de aannemer werkt niet betreden. Dit wordt steeds volledig afgesloten en is dus verboden terrein. Eerdere werkzaamheden aan de paden duurden langer doordat fietsers en voetgangers zich toch in de werfzone begaven en zo de onafgewerkte paden beschadigden”, laakt schepen Mercedes Van Volcem.