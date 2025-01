Dit zijn de grote werven voor wegenwerken in Izegem in 2025: van aanpak Ambachtenstraat tot veilige fietsverbinding op de Bosmolens

Met een nieuw jaar én een nieuwe legislatuur die net begonnen zijn, dienen zich in de loop van 2025 ook weer een reeks wegenwerken in Izegem aan. Sommige werven, zoals de heraanleg van bepaalde rijstroken op de Rijksweg, lopen gewoon verder. Andere, zoals de aanpak van de Ambachtenstraat, zijn dan weer gloednieuw. Samen met schepen van Openbare Werken Bruno Lambert (STiP+) lijsten we de grootste werven van dit jaar op.

Nieuwe fietspaden en riolering in Hogestraat, Elf-Julistraat en Priester Pattynstraat

De Hogestraat, Elf-Julistraat en Priester Pattynstraat worden heraangelegd. De bestaande gemengde riolen worden vervangen door een volledig gescheiden rioleringsstelsel. De straten krijgen een nieuw toekomstgericht ontwerp. De schoolomgeving in de Hogestraat krijgt een verkeersveiligere inrichting en tussen het Kachtemsplein en de 9e Liniestraat zal de Hogestraat ingericht worden als fietsstraat. Tussen de Hogestraat en de Hondsmertjesstraat komt doorheen de groenzone een betonnen fiets- en wandelpad. Fietsers kunnen zo een veilige en verlichte verbinding door Kachtem en op weg naar school nemen.

De stad zet in het project in op infiltratie van regenwater in de grond. Voorbeelden zijn een buffer- en infiltratiezone in de groenzone tussen de Hogestraat en de Hondsmertjesstraat, infiltrerende voetpaden en parkeerstroken en infiltratie in groenstroken. Zo kan het water langzaam in de grond dringen, worden beken minder belast bij hevige regenval en is het grondwaterpeil beter bestand tegen drogere periodes.

Timing

De werken worden sinds vorig najaar uitgevoerd in verschillende fases. Momenteel is de aannemer aan de slag in de Hogestraat tussen het Kachtemsplein en de 9de Liniestraat en tussen huisnummer 34 en de Pieter Pruimstraat. Het einde van de globale werken is voorzien eind 2026.

Herinrichting Rijksweg

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werkt momenteel aan de herinrichting van de Rijksweg. De Rijksweg was verouderd, had versleten fietspaden en een brede parkeerstrook naast de fietspaden. Dat maakte fietsen onveilig en oncomfortabel. Met een grondige herinrichting tussen de Leenstraat en de Kortrijksestraat brengt AWV daar verandering in. De weg wordt veiliger, groener en moderner. Het wegdek van de Rijksweg krijgt een nieuwe laag asfalt en na de werken zal de Rijksweg bovendien in beide richtingen een fietspad in asfalt hebben van twee meter breed. Tussen fietsers en gemotoriseerd verkeer komt een groene buffer met ruimte voor infiltratie. Er komt een groene middenberm en de bushaltes aan de Vlasbloemstraat krijgen een verhoogd perron. Zo stappen reizigers vlotter in- en uit de bus.

Timing

Om de hinder van de werken beperkt te houden, wordt de Rijksweg in vier fases ingericht. De eerste fase (tussen de Leenstraat en de Meensesteenweg in de richting van Harelbeke) is intussen voltooid. De tweede fase (tussen de Meensesteenweg en de Leenstraat in de richting van Roeselare) zal duren tot het voorjaar van 2025. Daarna werkt de aannemer tussen de Kortrijksestraat en de Meensesteenweg. Zo wordt er niet over tegelijk gewerkt, maar schuift de werfzone telkens op. Het einde van de werken is voorzien in september 2025.

Aanpak Ambachtenstraat

De komende jaren werkt de stad aan de heraanleg van de Ambachtenstraat, Schardouwstraat, een deel van de Oekensestraat en Marelputstraat. De rioleringen worden er vernieuwd en de straten krijgen een nieuw toekomstgericht ontwerp met aandacht voor infiltratie, vergroening en ontharding. Er wordt geïnvesteerd in een veilige rijweg, maar ook in veilige afgescheiden fietspaden. Dit jaar vinden al heel wat werken aan de nutsleidingen plaats. In het najaar van 2025 starten de rioleringswerken.

Fietsverbinding Meensesteenweg/Wolvenhofstraat

Op de Bosmolens wordt een trage verbinding aangelegd tussen de Meensesteenweg, ter hoogte van de basisschool Heilige Familie, en de Wolvenhofstraat. Na de realisatie zal de school een fietsenstalling voorzien langs dit pad, zodat leerlingen afkomstig uit de wijk de Mol via de Wolvenhofstraat de school kunnen bereiken en de Leenstraat kunnen vermijden.

Timing

Om de hinder in de schoolomgeving zo beperkt mogelijk te houden vinden de werken met de grootste hinder plaats in de krokusvakantie en de paasvakantie. Er wordt in die periode enkel hinder verwacht voor fietsers en voetgangers. Gemotoriseerd verkeer blijft de doorgang in de Meensesteenweg steeds behouden. Verwacht wordt dat de wandel- en fietsverbinding klaar is tegen de start van het nieuwe schooljaar.

Parking Stuivenbergstraat

In de Stuivenbergstraat legt de stad binnenkort een parkeerhaven aan met 30 parkeerplaatsen en één parkeerplaats voor personen met een handicap. Aan de noordzijde, grenzend aan het spoor, komt een wadi die afstromend regenwater kan opvangen en laten infiltreren. De parking wordt uitgerust met openbare verlichting en op termijn kunnen er ook laadpalen voor elektrische wagens komen. De werken starten op 3 februari en zullen in totaal ongeveer twee maanden in beslag nemen. Op de parking zal er onbeperkt gratis kunnen geparkeerd worden.

Proximus/Wyre

Naast enkele grotere infrastructuurwerken vind je in de stad ook nog heel wat kleinere werven. Aannemer Jacops werkt in heel wat straten momenteel in opdracht van Proximus aan de aanleg van een glasvezelnetwerk. Zo zijn momenteel ploegen aan het werk in de Reperstraat, Kortrijksestraat en de Dam. Binnenkort start ook Wyre met de aanleg van het glasvezelnetwerk van Telenet.