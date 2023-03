Dit zijn de grote werken aan West-Vlaamse snelwegen in 2023

Het komende jaar zal er op vijf plaatsen in West-Vlaanderen aan de snelwegen gewerkt worden. De meeste werven bevinden zich in het zuiden van de provincie rond de regio Kortrijk. Lees hier waar de werken exact zijn en welke hinder je ervan zal ondervinden.

Vernieuwde trompetaansluiting bij R8/A19 in Bissegem/Wevelgem

In 2023 zal je nog het hele jaar door hinder ondervinden aan het einde van de A19 en de oprit van de R8 richting Bissegem en Wevelgem van de werken voor een nieuwe trompetaansluiting. Die werken zijn van start gegaan op maandag 8 augustus en zullen nog doorgaan tot in 2024.

Vanaf oktober 2022 wordt er gewerkt op de buitenring van de R8, waardoor het verkeer voor een aantal maanden op de binnenring moet rijden. Dat staat te lezen op de website van Agentschap Wegen en Verkeer. Daardoor is de oprit Gullegem naar de R8 Zuid afgesloten. Dat zal zeker duren tot de zomer van 2023.

Het verkeer van en naar Kortrijk-Noord en Kortrijk-Oost kan nog doorrijden maar moet op de R8 op bepaalde punten over versmalde rijstroken rijden of een omleiding volgen. Het verkeer tussen Ieper en Kortrijk moet het komende jaar dus een omleiding volgen via de E403 en E17. Vanaf 2 december 2022 geldt er een verbod voor vrachtwagens van meer dan 5 ton voor de afrit Bissegem op de buitenring van de R8.

Aanleg persleiding langs de E17 ter hoogte van Kortrijk

In Kortrijk bevindt er langs de E17 richting Frankrijk niet ver van ‘t Ei een pompstation. Het water wordt vandaag afgevoerd naar Kortrijk centrum, maar dit zal aangepast worden met een nieuwe persleiding. Die zal het water langs de E17 laten afvloeien naar het nieuwe bufferbekken in ‘t Ei.

Een startdatum is nog niet bekend, maar wellicht zullen de werken zes maanden duren. “De hinder zal eerder beperkt zijn. Tijdens de verkeersluwe periodes, zoals in het weekend of in de vakantie zal de afrit Hoog-Kortrijk in de rijrichting van Frankrijk afgesloten zijn”, zegt Eveline Vandecaetsbeek, woordvoerder Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen.

Vernieuwen asfalt en signalisatie op E17 ter hoogte van Kortrijk

De snelweg E17 tussen Kortrijk-Oost en Aalbeke richting Frankrijk zal in 2023 een nieuwe toplaag krijgen. “De asfalteringswerken zullen enkel ‘s nachts uitgevoerd worden, waardoor het verkeer van 20.30 tot 5 uur over een rijstrook moet rijden. Overdag kan het verkeer er normaal doorrijden met wel een snelheidsbeperking van 70 km/u”, vult Eveline aan.

Daarbovenop worden er ook op 5 verschillende locaties langs de E17 digitale dynamische tekstborden geplaatst. “Er is nog geen exacte startdatum bekend, maar er worden 25 nachten uitgetrokken voor de asfalteringswerken en 15 dagen voor de andere werken.”

Herstelling brug over E403 bij afritten Rumbeke

In het najaar van 2023 zal de brug over de E403 ter hoogte van Rumbeke hersteld worden. Door aanrijdingen raakte een brugligger beschadigd. Die zal verwijderd en vervangen worden door een nieuwe. Daarvoor moet de snelweg per rijrichting volledig afgesloten worden.

In de eerste fase zal de rijrichting naar Kortrijk vier weken lang afgesloten worden, waardoor het verkeer op de rijrichting naar Brugge op telkens twee versmalde rijstroken zal moeten rijden. De afrit naar Kortrijk wordt dan afgesloten en het verkeer zal een andere afrit moeten nemen om de ring van Roeselare te bereiken. In de tweede fase zal het verkeer twee weken lang moeten rijden op telkens twee versmalde rijstroken richting Kortrijk. De afrit richting Brugge zal dan afgesloten worden, waardoor er een andere afrit moet gebruikt worden om de ring van Roeselare te bereiken.

Vervanging brugvoeg op E40 bij Oudenburg

Op de E40 ter hoogte van Oudenburg zal er in het najaar een brugvoeg vervangen worden. Dat zal gepaard gaan met beperkte hinder. In september en oktober zal het verkeer telkens een maand per rijrichting slechts op een rijstrook kunnen rijden in plaats van twee.