Dit weekend asfaltwerken aan Oudenaardsesteenweg: omleiding voor verkeer richting centrum van Kortrijk

Vrijdagavond 29 september start de volgende fase van de werken aan de op- en afritten van de E17 en R8 in Kortrijk. De Oudenaardsesteenweg richting Kortrijk-Centrum krijgt dit weekend een nieuwe asfaltlaag. Zowel fietsers als gemotoriseerd verkeer moeten een omleiding volgen. Volgend weekend is de Oudenaardsesteenweg richting Zwevegem aan de beurt.

Van vrijdagavond tot maandagochtend legt de aannemer een nieuwe asfaltlaag aan op de Oudenaardsesteenweg richting Kortrijk. Hij werkt op het gedeelte tussen de E17 en de R8.

Al het verkeer vanuit Zwevegem richting Kortrijk moet een omleiding volgen via de Oudenaardsesteenweg (N391) en de Kanaalstraat. Daarnaast gaat ook de afrit van de binnenring richting Kortrijk-Centrum dit weekend toe. Om het centrum te bereiken vanop de binnenring, rijdt u verder op de tot aan het volgende complex, dat van Kortrijk-Zuid, om zo het centrum van Kortrijk binnen te rijden. De oprit van de E17 richting Gent is wel opnieuw geopend. Vanuit Zwevegem kan u dus gewoon de E17 oprijden naar Gent. Fietsers volgen nog altijd een omleiding via het Guldensporenpad.

Gevaarlijk punt op Oudenaardsesteenweg

Wegen en Verkeer werkt sinds begin september aan de op- en afritten. Enkele aanpassingen moeten de verkeerssituatie aan het complex veel veiliger maken. De fietsoversteken zijn nu breder en beter afgeschermd, het fietspad richting het centrum ligt verder van de rijweg. Het aantal rijstroken op de Oudenaardsesteenweg werd ook teruggebracht van 2 naar 1.

Volgende week geen hinder

Alle aanpassingen aan de infrastructuur zijn vrijdagavond achter de rug. Daarna legt de aannemer op twee locaties een nieuwe asfaltlaag aan. Dit weekend is de Oudenaardsesteenweg richting Kortrijk aan de beurt, volgend weekend de Oudenaardsesteenweg richting Zwevegem. Van maandagochtend tot vrijdagavond is er geen hinder. Als het weer tegenzit, kan het zijn dat de planning nog wijzigt.