Directie basisschool Sint-Paulus en buurtcomité reageren opgelucht op opening tunnel Appel

Sinds september 2019 wordt gewerkt aan de eerste fase van het Stationsproject Kortrijk. De ondergrondse parking opende op 10 oktober. Op 15 december was de autotunnel Appel aan de beurt. De opening van de tunnel betekent een verademing voor de woon- en schoolomgeving die veel hinder moesten verwerken de afgelopen vier jaren.

De Burgemeester Felix de Bethunelaan, de Magdalenastraat en de Beheers- en Noordstraat zijn de dupe van het Stationsproject. Meermaals werden sensibiliseringsacties gevoerd door buurtbewoners en de drie omliggende scholen (Sint-Paulusschool, De Kleine Kunstgalerij en Athena Campus Pottelberg) om de verkeershinder en onveilige verkeerssituaties aan te kaarten. Veerle Naert en Pascal Vanden Broucke, directie van de basisschool Sint-Paulus in de Felix de Bethunelaan, merken sinds de opening van tunnel Appel dat het aantal auto’s die de school passeert aanzienlijk is verminderd.

Vlotter verkeer, maar te snel

“Het heeft al een duidelijke impact, maar het is nog te vroeg om in te schatten. De eindejaarsperiode is sowieso rustiger, zeker nu de examens zijn afgelopen. Een verminderde drukte betekent een einde aan het stapvoets verkeer. Goed nieuws voor de wagens die vlotter op hun bestemming willen geraken, maar we willen de bestuurders eraan herinneren dat dit nog steeds een schoolomgeving blijft waar zone 30 geldt. Er wordt hier nog altijd te snel gereden. Daarnaast zullen de kindjes ook nog moeten wennen aan de auto’s die sneller passeren.”

Tijdens de sensibiliseringsacties werden ook fietsers aangemaand om te vertragen ter hoogte van het zebrapad. “Het loopt hier naar beneden, dus het is logisch dat ze snelheid maken, maar dat maakt de situatie voor de voetgangers gevaarlijk. De acties hebben alvast geholpen. Verkeersbrigadiers merken dat fietsers vaker kijken en stoppen, maar we moeten kinderen en volwassenen blijven attent maken op fluo. Zeker op donkere dagen zie je ze bijna niet”, vertelt Veerle.

“Eind juni hebben we een gesprek gehad met de stad waar ons werd verteld dat er opnieuw een verkeersanalyse komt nadat de tunnel geopend is. Ze brengen de situatie opnieuw in kaart en zullen kijken of er nog ingrepen moeten gebeuren. Dan gaat het vooral over vertragende middelen. Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan flikkerende lichtjes op het zebrapad, tot op het fietspad.”

Charter werfverkeer

Omwille van de vele werken in de omgeving passeert ook geregeld zwaar verkeer. Volgens het charter werfverkeer – een engagement van Stad Kortrijk, Fedbeton, Fema, Bouwunie en Confederatie Bouw – zijn schoolbuurten één uur voor de eerste bel en dertig minuten na schooltijd verboden terrein voor zwaar werfverkeer, maar dat wordt niet altijd nageleefd.

“We hebben het charter ook met alle omliggende scholen getekend, maar het is een contract op woord en niet wettelijk afdwingbaar. Hopelijk zal het zwaar verkeer ook verminderen dankzij de tunnel. Zeker woensdagnamiddag is een heel gevaarlijk moment”, vertelt Pascal. “Met de opening van de tunnel zijn we alvast blij dat een deel van de problematiek zal opgelost zijn en die positieve toon willen we verderzetten waarbij iedereen verantwoordelijkheid neemt in het verkeer.”

Tonnagebeperking

Ook het buurtcomité haalt opgelucht adem na vier jaar werken. “We hebben er zeer lang naar uit gekeken en werden in het proces een paar keer ontgoocheld”, vertelt Bart Derolez, lid van het buurtcomité. “Er werd weinig gecommuniceerd en daardoor voelden we ons op een bepaald moment de dupe van de situatie. Alle miserie en werken passeerden door onze straat, het einde van de werken werd uitgesteld, de Perenboomlaan werd afgesloten, maar er werd ons nooit op een eenvoudige manier uitgelegd waarom en hoe. We voelden ons niet au sérieux genomen als belanghebbenden. De laatste tijd liep de communicatie al beter: de voorziene opening tunnel Appel op 15 december werd nagekomen en schepen Axel Weydts beloofde een tonnagebeperking na onze actie in november. We kijken ernaar uit. Ik snap dat dit een doorgaansstraat is, maar we hebben nood aan een periode van rust zonder werken, met verkeer die te doen is.”