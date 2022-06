Derde fase van werken op Ringlaan (N36) in Deerlijk starten op maandag

Op maandag 27 juni gaat de derde fase van de werken op de Ringlaan (N36) in Deerlijk van start. Het kruispunt met de Kortrijkse heerweg is veiliger en comfortabeler ingericht. Vanaf eind juni wordt er gewerkt op de Ringlaan, tussen de Harelbekestraat en de E3-tunnel. De werken van fase 3 en fase 4 duren volgens de huidige planning tot eind september. Lokaal autoverkeer volgt een omleiding.

Sinds eind februari werkte een aannemer aan de herinrichting van het kruispunt van de Ringlaan met de Kortrijkse heerweg. Het kruispunt werd er veiliger ingericht: de fietspaden werden verbreed, afslagstroken werden verlengd en de aannemer plaatste nieuwe verkeerslichten. Zo kunnen fietsers en voetgangers er vanaf nu conflictvrij oversteken.

Fase 3 vanaf maandag 27 juni

De werken op het kruispunt zijn achter de rug tegen eind juni. Het kruispunt wordt dan ook opengesteld voor het verkeer. Op maandag 27 juni start dan de volgende fase, fase 3, op. In fase 3 wordt er gewerkt op de Ringlaan, aan de zijde van Harelbeke. Deze werken duren tot 26 augustus. Op 27 augustus is het andere deel van de Ringlaan, aan de zijde van Deerlijk, aan de beurt. Hier wordt er gewerkt tot eind september.

Omleiding voor lokaal verkeer

Tijdens fase 3 en fase 4 blijft doorgaand verkeer op de Ringlaan (N36) steeds mogelijk. De toegang tot de Ringlaan vanop de Harelbekestraat en Deerlijksesteenweg is wel afgesloten. Fietsers en autoverkeer tussen Deerlijk en Harelbeke volgen een lokale omleiding.

Werken in de omgeving

Het project in Deerlijk is een van de verschillende projecten van Wegen en Verkeer in de omgeving. Zo wordt er sinds februari ook gewerkt aan het op- en afrittencomplex Waregem, langs de E17, bij de aanleg van ‘De Vlecht’. Deze werken worden op elkaar afgestemd zodat de weggebruiker zo weinig mogelijk hinder ondervindt.