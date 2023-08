Deputatie in Brugge weigert omgevingsvergunning Wevelgem-Zuid

Het opknappen van het industrieterrein Wevelgem-Zuid is voor het lokaal bestuur in deze legislatuur een van de belangrijkste doelstellingen. De omwonenden verenigden zich in de Werkgroep Moraviëstraat en dienden bij de deputatie 24 bezwaarschriften in. De omgevingsvergunning is geweigerd. Het schepencollege zal een nieuwe aanvraag indienen en volgt er dus weer een openbaar onderzoek.

Officieel gaat het om de revitalisering Wevelgem-Zuid. Daarmee wordt bedoeld een ‘opknapping’ van de zone. Met wegen- en rioleringswerken, meer groen en een veiliger omgeving voor de zachte weggebruikers met een onder meer een gescheiden fietspad. De eerste bedrijven vestigden er zich in de jaren ‘60 . Een opknapbeurt is dus wel op zijn plaats. Naast de Vlamingstraat komen ook enkele zijstraten aan bod.

Het bedrijventerrein langs de drukke N8 is historisch gegroeid. Omdat er langs de Vlamingstraat maar één ontsluiting is, brengt dat na de shifts in de verschillende bedrijven heel wat verkeershinder teweeg in de Kortrijkstraat (N8) en lange files in de Vlamingenstraat.

Nu rustige straat

Tijdens de werken is een omleiding voorzien via de Moraviestraat die ook een opknapbeurt krijgt. Precies daar wringt het schoentje bij de bewoners van die straat waarvan de gemeente een tweede ontsluitingsweg richting Bissegem wil maken. Enkele bewoners trokken naar de deputatie in Brugge en kregen nu dus gelijk. “Een ontsluitingsweg is uitdrukkelijk verboden door het gewestelijk RUP van 20 januari 2006”, aldus Rik Gheysens.” We wonen in een rustige straat waar elk perceel veel groen en bomen omvat. De woningen palen aan landbouwgebieden en aan een prachtig recent aangelegd natuurgebied dat wij het domein Hellebeek noemen.”

Vanuit de industriezone de Moraviëstraat met de auto inrijden kan niet want er staan paaltjes. In opdracht van de nutsmaatschappijen zijn er vorig jaar vanaf mei al voorbereidende werken geweest. Van september tot half december is eenrichtingsverkeer ingevoerd waarbij auto’s en vrachtwagens vanuit het bedrijventerrein via de Moraviëstraat naar de Kortrijkstraat moesten uitrijden. “Dit leidde tot surrealistische taferelen”, zegt Rik Gheysens. “Het is hier een woonstraat maar de nachtrust van de bewoners werd verstoord door het voorbijrijden van auto’s van de nachtploeg of door het uitrijden van vrachtwagens.”

Naar hoorzitting

Ondanks de bezwaren besliste het schepencollege op 30 januari 2023 de vergunning onder voorwaarden toe te staan voor onbepaalde duur. “Eind juni werden we uitgenodigd op een hoorzitting bij de provincie in Brugge”, zegt de woordvoerder van de werkgroep. “Tot onze grote verbazing was er dan niemand namens de gemeente Wevelgem. Vreemd.”

Blijkbaar deed er zich een procedurefout voor. De gemeente voegde na het afsluiten van het openbaar onderzoek nieuwe informatie toe aan de aanvraag zonder daarover een nieuw openbaar onderzoek te organiseren. “Zoals telkens in onze correspondentie met de gemeente Wevelgem werd herhaald, zijn wij steeds bereid om met de gemeente een gesprek te voeren over duurzame oplossingen voor de revitalisering van Wevelgem-Zuid.”, besluit Rik.

Snel een nieuw dossier

De weigering door de deputatie betekent niet dat het lokaal bestuur de plannen opdoekt. Integendeel. “De weigering komt er om een technische reden op basis van zeer recente rechtspraak, we dienen zo snel mogelijk een nieuw dossier in”, reageert schepen van Openbare Werken Stijn Tant (CD&V). Eenmaal het dossier volledig is, volgt een nieuw openbaar onderzoek en wellicht weer bezwaren. De aanleg van een gescheiden riolering ging starten in mei maar kent dus vertraging. Hoe lang, hangt af van de procedureslag met de bewoners. (Erik De Block)