Deel Vlamingstraat in Brugge terug opengesteld voor gemotoriseerd verkeer

Begin deze week werd in Brugge de Vlamingstraat, tussen de Academiestraat en de Vlamingbrug, terug opengesteld voor gemotoriseerd verkeer. Het is een eerste fase in een volledige heraanleg van de aansluitende straten Vlamingstraat, Sint-Jorisstraat en Vlamingdam.

“In fase één van deze werkzaamheden werden de bestrating en het rioleringsstelsel in dit gedeelte van de straat al volledig vernieuwd”, zegt schepen voor Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open VLD).

Bij de heraanleg werd een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en werden alle huisaansluitingen tussen de riolen en de gevels vernieuwd. In totaal werden 315 meter rioleringsbuizen geplaatst. “Een gescheiden stelsel waarbij hemelwater wordt gescheiden van rioolwater is heel belangrijk om een stad waterrobuust te maken tegen hevige regenvallen, waar we toch meer en meer mee te maken hebben”, stelt schepen van Volcem.

De bestrating van de voetpaden, parkeerstroken en rijweg werd uitgevoerd in kasseien van graniet en de voetpaden werden ook breder gemaakt om aan de norm te voldoen wat betreft toegankelijkheid.

Vervolg na bouwverlof

Na het bouwverlof zal het straatmeubilair geplaatst worden: zes fietsbeugels ter hoogte van huisnummer 55, drie zitbanken rondom de boomvakken aan de voormalige Heilige Hartkerk en de definitieve verkeersborden.

In het najaar worden de bomen geplaatst in de boomvakken ter hoogte van de voormalige Heilige Hartkerk. De plantvakken worden dan ook opgevuld met vaste beplanting. “Om de periode tot aan het plantseizoen te overbruggen werden alle plantvakken al ingezaaid met een bloemenmengsel dus hopelijk kunnen we binnenkort genieten van de eerste bloemen”, geeft de schepen nog mee.

Na het bouwverlof wordt de rest van het her aan te leggen traject in drie fasen verder afgewerkt. Tegen augustus 2023 zou de gehele heraanleg een feit moeten zijn.