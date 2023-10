Deel van de Waregemstraat in Deerlijk kreeg een nieuw fietspad

In het kader van de ingrijpende rioleringswerken in een gedeelte van de Waregemstraat in Deerlijkwerd van de gelegenheid gebruik gemaakt om er ook een volledig nieuw afgescheiden fietspad aan te leggen.

“Over een lengte van 660 m werd het vroegere fietspad van 1,5 m opgebroken”, verduidelijken schepen van Openbare Werken Bert Schelfhout (Open VLD) en schepen van Mobiliteit Regine Rooryck (CD&V). “Het nieuwe fietspad is 2,5 m breed en wordt van de rijweg afgescheiden door een groenstrook met haagaanplant. Dat stond allemaal al gepland, maar bijkomend hebben we nu ook het fietspad van aan de molen aan de Geeststraat tot aan het kruispunt van de Molenhoek heraangelegd. We hadden daar jammer genoeg de ruimte niet om een haag aan te planten. Om het gemotoriseerd verkeer attent te maken op dit nieuwe 2,5 meter brede fietspad (vroeger 1,5 meter), werd het asfalt donkerrood gepigmenteerd. Dat we in totaal 1,11 km fietspad vernieuwen is een goede zaak, niet in het minst voor de veiligheid van de vele schoolgaande jeugd die er dagelijks gebruik van maakt.”