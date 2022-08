Deel drukke Ieperstraat in Geluwe door werken vier weken afgesloten

In een deel van de drukke Ieperstraat (N8) zijn de wegenwerken in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer begonnen. “Middeneilanden en groenvakken moeten ervoor zorgen dat de weg smaller en overzichtelijker wordt om auto’s vanzelf te doen vertragen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VMD). De werken over een stand van 600 meter duren ongeveer vier weken.

De aannemer begon met het affrezen van het asfalt en dat ging vrij vlot. Tijdens de werken is er geen doorgaand autoverkeer en werd een omleiding voorzien. Op verschillende plaatsen zijn de werken vooraf aangekondigd. “Men had kunnen kiezen voor beurtelings doorgaand verkeer maar dan gingen de werken langer duren”, verduidelijkt burgemeester Youro Casier (Vooruit)

“Met enkele aanpassingen zorgen we ervoor dat de snelheid van auto’s daalt en de bebouwde kom van Geluwe meteen een stuk verkeersveiliger wordt”, zegt de bevoegde minister.

De Ieperstraat is een brede en onoverzichtelijke gewestweg. De weg bestaat uit een brede strook asfalt met parkeerstroken ernaast. Heel uitnodigend voor automobilisten om snel te rijden. In de bebouwde kom van Geluwe zorgt dat voor onveilige situaties met fietsers en voetgangers. Daarom richt de aannemer het stuk tussen het kruispunt met de Kapellestraat en richting Kruiseke tot ongeveer het zakenkantoor Hans Flament helemaal opnieuw in.

“Op de parkeerstroken komen om de dertig meter grote groenvakken, die ervoor zorgen dat de weg smaller oogt”, zegt de minister. “De groenvakken blijven nog even leeg, deze winter planten we er bomen en planten.

Voor het binnenrijden van de bebouwde kom komt ook een middeneiland. Dit zorgt voor een poorteffect, waarbij auto’s automatisch vertragen voor ze de bebouwde kom binnenrijden.”

Naast de nieuwe inrichting wordt ook de infrastructuur zelf onder handen genomen. Het wegdek krijgt een nieuwe asfaltlaag, waar nodig wordt ook de fundering hersteld. Ook de twee bushaltes Meubelpaleis worden vernieuwd. Ze krijgen allebei een verhoogd perron zodat iedereen makkelijk op de bus kan stappen. De bus houdt er voortaan ook halt op de rijweg zelf, in plaats van in een halte ernaast. Zo moet de bus haar voorrang niet opeisen om de halte te verlaten. Dat is niet alleen veiliger, het zorgt er ook voor dat de bus sneller kan wegrijden en stipter bij de volgende halte is.

Voor fietsers is er geen omleiding. Er wordt immers niet gewerkt op het fietspad. Fietsers kunnen dus altijd op een veilige manier langs de werken voorbij.

(EDB)

Meer informatie op www.wegenenverkeer.be/wervik