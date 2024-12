Deel drukke Geluwestraat in Wervik na vijf maanden weer open

De drukke Geluwestraat (N311) in Wervik is tussen het kruispunt met de Ommegangstraat en de Molenstraat sedert maandag in de late namiddag weer open.

Ter hoogte van de gewezen bakkerij Penet was er eind juni een plotse verzakking in het wegdek van deze gewestweg. De noodzakelijke riolering- en wegenwerken waren voor veel chauffeurs een bron van ergernis. Ook voor inwoners in de aanpalende straten want de omleiding zorgde voor overlast.

Eerst was het deel tussen de Ommegangstraat tot de parking van de supermarkt Spar afgesloten. Begin juli stelde het schepencollege Studiebureau Cnockaert met spoed aan om een ontwerpdossier op te maken voor het herstel van de riolering.

Omwille van de dwingende en onvoorziene omstandigheden keurde het schepencollege op eigen initiatief het ontwerp goed. Normaliter komt dat de gemeenteraad toe maar in juli en augustus was er geen.

Aanslepend dossier

Door een samenloop van omstandigheden ging het om een een aanslepend dossier. Er was onder meer het bouwverlof en de stad moet de wetgeving op de overheidsopdrachten respecteren.

Eind september werd de toplaag van de weg afgefreesd. Half oktober startte dan de heraanleg van de riolering. Aannemer is APK Wegenbouw, vestiging Langemark.

Uiteindelijk ging de Geluwestraat enkele dagen vroeger dan voorzien open. Tot opluchting van onder meer de inwoners van de Vrede- en Rekestraat waarlangs de omleiding liep. Ook in de Oude Beselarestraat en ook nog enkele andere straten was er een toename van het verkeer.