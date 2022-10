De Vlecht is geopend, op- en afrittencomplex weer toegankelijk voor alle verkeer: “Eenvoudiger, veiliger en vlotter”

In februari startte een aannemer in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de aanleg van De Vlecht in Waregem. Gisteravond, enkele weken later dan voorzien, werden de werken afgerond en vanmorgen werd het op- en afrittencomplex aan de E17 opnieuw opengesteld voor alle verkeer. Het systeem van de ‘Diverging Diamond Interchange’, een vlecht, is een primeur in België. “Het innovatief ontwerp vermijdt files op de Expresweg en de E17 én vermindert conflicten”, verzekert Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD).

Na maanden van onvermijdelijke chaos op de alternatieve routes tussen Deerlijk en Kruishoutem, kan het verkeer sinds 14 oktober opnieuw gebruikmaken van de op- en afritten in Waregem. De werken namen anderhalve maand langer in beslag dan eerst voorzien maar het complex is opnieuw uit beide richtingen toegankelijk.

“De doorstroming en verkeersveiligheid aan de kruising van de E17 met de Expresweg was dringend aan verbetering toe”, herhaalt minister Peeters de problematiek van de voorbije jaren. “Door verkeersopstoppingen aan de verkeerslichten op de Expresweg stond je vaak aan te schuiven tijdens de spitsuren. Files op de afritten vanuit Kortrijk en Gent waren geen uitzondering, met gevaarlijke situaties op de snelweg als gevolg. Met De Vlecht wordt het op- en afrittencomplex veiliger, efficiënter en vlotter ingericht.”

Einde aan fileproblemen

Ook het Waregemse stadsbestuur is opgelucht en blij dat het belangrijke knooppunt opnieuw kan gebruikt worden. “De opening van De Vlecht is een groot pluspunt voor Waregem en omstreken”, bevestigt mobiliteitsschepen Philip Himpe (CD&V). “Inwoners, pendelaars en transporteurs kunnen onze stad weer bereiken via de gekende weg én bovendien kan dit vanaf nu op een vlottere manier. We kunnen alleen maar blij zijn met dit project, het zal de verkeersafwikkeling rond de E17 een stuk eenvoudiger maken.”

Het complex werd op een slimme manier heringericht. Verkeer op de Expresweg wordt voor de brug over de E17 naar de andere weghelft geleid. Achter de brug kruisen de twee rijrichtingen elkaar opnieuw, zodat iedereen weer op zijn weghelft rijdt. Met deze techniek komt het autoverkeer dat de snelweg op wil rijden maar één verkeerslicht tegen in plaats van twee. Met behulp van wegmarkeringen, landschapselementen en portieken met signalisatie en verkeerslichten wordt ervoor gezorgd dat weggebruikers probleemloos De Vlecht kunnen gebruiken.

West-Vlaamse primeur

De verkeerslichten zelf werken ook op een slimme manier volgens het Agentschap Wegen en Verkeer. De detectielussen in het wegdek achterhalen hoeveel verkeer er is. Zo kan het licht tijdens drukke momenten langer op groen blijven staan en minder lang op rood. De verkeerslichten op het knooppunt zijn ook ingewerkt in de signalisatieborden, in de portieken boven de rijweg. Dat is een primeur voor West-Vlaanderen.

Over primeurs gesproken. De officiële benaming van De Vlecht is ‘Diverging Diamond Interchange’, een systeem dat vooral wordt toegepast in de Verenigde Staten. De Waregemse Vlecht is de allereerste ooit in België. In Wallonië start de aanleg van hun ‘Carrefour en diamant’ in de lente van 2023, op het knooppunt van de N4 met de N25, in Mont-Saint-Guibert.

Ieperling overklast studiebureau

“De verwezenlijkte Vlecht is het resultaat van een nauwe samenwerking”, klinkt het in de officiële communicatie van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Naast de collega’s van AWV zetten volgende partijen hun schouders onder het dossier en brachten het project tot een goed einde: studiebureau Sweco Belgium, hoofdaannemer Stadsbader, aannemer VSE (verkeerslichten en portieken), de bereikbaarheidsadviseur (Scelta Mobility) en de gemeentebesturen van Waregem, Anzegem, Deerlijk en Kruisem.”

Wie hier even over het hoofd wordt gezien is Ieperling Robin Demey. “Enkele jaren geleden zag ik een filmpje op Youtube, waar ik de speciale techniek van de Diverging Diamond Interchange heb ontdekt. Even later las ik online dat men een oplossing zocht voor het probleem op dit op- en afrittencomplex. Ik was er zelf nog nooit geweest dus bestudeerde ik via satellietbeelden of die techniek in Waregem kon ingericht worden. Dat was volgens mij mogelijk en dus besloot ik om AWV te contacteren.”

Na onderzoek bleek een Vlecht de beste scenario voor de plaatselijke problemen op te lossen. Er waren zo bijna geen grondverwervingen nodig, dus moest er geen waardevolle industriegrond opgeofferd worden. Demey zijn idee bleek efficiënter dan de voorstellen van het studiebureau, waarvoor hij bij de start van de werken een geschenk ontving van minister Peeters. “Het is een heel leuk gevoel dat je als burger zo’n grote impact kan hebben. En de naam ‘de Vlecht’ is goed gevonden. Het past wel in een paardenstad”, lacht hij.

Geen fietsers

Om de verkeersveiligheid te bewaren, was er bij het ontwerp geen ruimte voor fietspaden of oversteekplaatsen. In de plaats komt er een apart fietstraject via de Flanders-Fieldweg, met een fietsbrug tussen de Kalkhoevestraat en Keizerstraat. De studie voor die fietsbrug start in 2023 op, dus het zal nog even duren vooraleer het project gerealiseerd wordt. Tot de nieuwe fietsbrug er ligt, rijden de fietsers om via de Wortegemseweg.

Verderop op de Expresweg (N382) staan er in de toekomst nog ingrepen gepland. Zo zal de doorstroming van het verkeer in de wijde omgeving van De Vlecht verder aangepakt worden. Aan het kruispunt met de Franklin Rooseveltlaan (N357) wordt de carpoolparking uitgebreid, komt er een Hoppin-punt en worden er vrijliggende fietspaden aangelegd.

Anzegemseweg

Daarnaast zijn er ook plannen voor een aantal ingrepen op de Anzegemseweg (N382). Het studiebureau voor deze opdrachten moet nog aangesteld worden. De plannen zijn onder andere een extra opstelstrook, om vlotter vanuit Anzegem naar de Eugène Bekaertlaan te rijden, het kruispunt met de Industrielaan in te richten met verkeerslichten en de vervanging van het dubbelrichtingsfietspad tussen de Industrielaan en Eugène Bekaertlaan door brede fietspaden aan beide zijden van de weg.