De Vlaamse Regering kent 1,2 miljoen euro subsidies toe aan Roeselare voor twee rioleringsprojecten

De Vlaams minister van Omgeving investeert 122 miljoen euro in maar liefst 183 rioleringsprojecten over heel Vlaanderen. De financiële steun is vooral gericht om de waterkwaliteit in Vlaanderen zo snel mogelijk te verbeteren. Ook Roeselare ontvangt subsidie voor twee rioleringsprojecten.

Met een rioleringsgraad van 93,37 % en een zuiveringsgraad van 91,30 % scoort Roeselare al een stuk beter dan Vlaanderen, waar de zuiveringsgraad 86 % en de rioleringsgraad 88 % bedragen. Toch zijn er ook in Roeselare nog straten waar geen riolering aanwezig is.

Twee Roeselaarse projecten

Om de waterkwaliteit van onze waterlopen te verbeteren, investeert de Vlaamse Regering 122 miljoen euro in 183 extra rioleringsprojecten. Twee van deze rioleringsprojecten zijn in Roeselare gelegen.

Het gaat enerzijds om de aanleg van een gescheiden riolering en de plaatsing van een kleinschalige waterzuivering (KWZI) in de Oude Maria’s Lindestraat en Bergstraat. Deze werken worden geraamd op 925.000 euro excl. btw, waarvan 412.500 euro voor riolering.

Anderzijds zullen de stad en Aquafin samen verder investeren in het saneren van de Sint-Amandsbeek tussen de Kleine Bassin en de Sint-Amandsstraat. Het stadsaandeel van deze werken wordt geraamd op 1.341.000 euro excl. btw, waarvan 1.237.000 euro voor riolering.

1,2 miljoen euro

In totaal zal de Vlaamse Regering 1.237.125 euro in de aanleg van deze twee rioleringsprojecten in de Rodenbachstad investeren. Voor de aanleg van de riolering in de Oude Maria’s Lindestraat en Bergstraat trekt de minister 309.375 euro uit en voor het saneren van de Sint-Amandsbeek 927.750 euro.

Het gaat om projecten waarvoor het voorontwerp ingediend moet worden tegen half 2024. Het aanbestedingsdossier dient uiterlijk tegen half 2026 ingediend te worden. De werken dienen uiterlijk tegen 30 juni 2027 gegund te zijn om daarna in uitvoering te gaan.