De tweede fase van de centrumvernieuwing in Kuurne is begonnen: “Een technisch huzarenstukje”

De centrumvernieuwing in Kuurne gaat de tweede fase in. Zowel de riolering als bovenbouw van de Koning Albertstraat, Harelbeeksestraat en Doornenstraat wordt aangepakt. Een technisch huzarenstukje, omdat alle nieuwe rioleringen en het warmtenet in deze zone samenkomen. In totaal wordt 10 miljoen euro geïnvesteerd in een groen, bereikbaar en levendig Kuurne.

De centrumwerken zitten op nog steeds op schema. Ruim een jaar geleden startten de grootste werken van de afgelopen 15 jaar in Kuurne. Sindsdien wordt het hart van Kuurne in een nieuw jasje gestoken, zowel onder de grond als boven de grond. De voorbije veertien maanden werd al heel wat gerealiseerd: de heraanleg van parking De Vlaskouter, de volledige Kerkstraat, de Koningin Elisabethstraat, de Generaal Eisenhowerstraat en de Tramstatie. En tegen het einde van de zomer kunnen inwoners genieten van een volledig vernieuwd Marktplein.

Het verhaal van de centrumvernieuwing stopt niet na de werken op het Marktplein en in de centrumstraten. Op maandag 17 april startte fase 2 in de projectzone Doornenstraat, de Harelbeeksestraat en de Koning Albertstraat. Eind februari was er reeds een infomoment en alle bewoners van de zone kregen nadien een infobrief in de bus.

Technische complexiteit

De Harelbeeksestraat ligt open tussen de Koning Albertstraat en de Doornenstraat. Alle rioleringen worden vervangen. Deze werken van de tweede fase hebben een grote impact omwille van hun technische complexiteit. Aan de Doornenstraat komen een groot deel van de rioleringen van Kuurnse straten samen. De buizen hebben een omvang tot wel 2m x 1m. Naast rioleringen ligt hier ook de grote toevoer van drinkwater en het warmtenet. Door de verschillende leidingen moet er in de diepte, tot vier meter diep, gewerkt worden en daarom moeten de sleuven ook volledig gestut worden waardoor de werken redelijk lang zullen duren. De omvang en duur van deze werken zijn dus ontzettend groot.

“We beginnen nu wel duidelijk de keuzes voor de toekomst te zien: meer verkeersveiligheid en meer groen” – Annelies Vandenbussche, schepen van Openbare Werken

De werken hebben een grote impact op het WZC Carpentier in de Doornenstraat. Tot mei is het woonzorgcentrum bereikbaar via de Harelbeeksestraat, komende van het rondpunt aan de Nieuwe Brug. Van begin mei tot en met oktober wordt de toegang voor bezoekers, leveranciers en bewoners gegarandeerd via een tijdelijke route via het jaagpad. Dan kan je het woonzorgcentrum per auto bereiken via het jaagpad vanaf de rotonde aan de Nieuwe Brug. Het woonzorgcentrum verlaten gebeurt dan via het jaagpad richting parking Damier (éénrichtingsverkeer). Er zijn heel wat maatregelen voorzien om het gemengd verkeer – auto’s, fietsen, wandelaars – langs het smalle jaagpad veilig te laten verlopen. Zo wordt er in de groenzone naast het jaagpad een extra voetgangerszone gecreëerd en komt er extra signalisatie voor voetgangers en fietsers.

De Harelbeeksestraat ligt open tussen de Koning Albertstraat en de Doornenstraat. © ADM

Grote impact

Burgemeester Francis Benoit, bevoegd voor strategische projecten: “Deze werken hebben een grote impact voor de inwoners van de Harelbeeksestraat en omgeving en ook voor het woonzorgcentrum Carpentier. Technisch gezien zijn dit de moeilijkste werken. Ondergronds zijn het zelfs de meest ingrijpende. Een huzarenstukje waar velen zich niet bewust van zijn.”

Schepen van openbare werken Annelies Vandenbussche: “We beseffen maar al te goed dat dit veel vraagt van onze inwoners. Maar we beginnen nu wel duidelijk de keuzes voor de toekomst te zien: meer verkeersveiligheid en meer groen.“

Wie vragen of problemen ervaart tijdens de werken, kan Aquafin contacteren via contact@aquafin.be of bellen naar 03 450 45 45. Zij garanderen een snel antwoord en zorgen ervoor dat de melding bij de juiste persoon of dienst terecht komt.

Je kan ook met je vragen terecht op dinsdag van 11 uur tot 11.30 uur in het werfbureel (Kerkstraat 10). Hiervoor hoef je geen afspraak te maken. (ADM)