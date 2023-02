De Ronde moet passeren langs de Katelijnestraat in Brugge waar er nog wegenwerken zijn

Op voorstel van Brugs burgemeester Dirk De fauw is het parcours bij de start van de Ronde van Vlaanderen wat hertekend, zodat de renners op 2 april wat langer door de historische binnenstad rijden. Maar de Katelijnestraat is nog niet open voor het verkeer, de werken ter hoogte van de Mariabrug slepen aan.

De start van de Ronde van Vlaanderen moet ook in Brugge een volksfeest worden. Tegelijkertijd ziet het Brugs stadsbestuur de wereldwijde live uitzending van deze wielerwedstrijd als een enorme internationale promotie voor de stad. Bijgevolg vroeg burgemeester Dirk De fauw aan de organisatoren van de Ronde om de eerste kilometers van het parcours wat te wijzigen, in vergelijking met de vorige editie met start in Brugge.

Ander parcours

“In 2016 reden de renners via de Wollestraat naar de Garenmarkt en zo via de Gentpoortstraat de stad uit. Ik wou dit jaar een parcours dat wat langer in de Brugse binnenstad loopt en vond gehoor bij de organisatie. Op 2 april passeren de renners langs de Dijver en fietsen ze in de Katelijnestraat. Ze verlaten dan Brugge via de Katelijnepoort en rijden een stukje op de ring, met zicht op de Vesten, tot aan de Generaal Lemanlaan.”

“Dat parcours levert veel mooiere televisiebeelden op vanuit de helikoper, met onder andere zicht op de Dijver, de eeuwenoude ziekenzalen van het Sint-Janshospitaal en het Minnewaterpark”, aldus Dirk De fauw.

Buis

Er is wel een probleem: momenteel zijn de werken voor de heraanleg van de Katelijnestraat nog volop aan de gang, doorgaand verkeer is er verboden. “De heraanleg van die straat zal pas eind mei volledig klaar zijn, de werken liepen vertraging op, ter hoogte van de Mariabrug. Men is op een eeuwenoude fundering gestoten, Het inplanten van een buis onder de reie dreigde de stabiliteit van het oude Sint-Janshospitaal in gevaar te brengen.

“Het Studiebureau Jonckheere dokterde een alternatief uit: het plaatsen van een pomp ter hoogte van het voormalig kerkhof van de Onze-Lieve-Vrouwekerk, zodat bij hevig regenweer het overtollig water niet meer in de reie stroomt. Er zijn op die plek eeuwenoude skeletten gevonden, die onze archeologische dienst eerst moest onderzoeken. De put moet nog afgedekt worden, maar de renners zullen er zeker op 2 april kunnen passeren”, aldus Dirk De fauw.