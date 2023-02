De metamorfose van de Schooldreef in het centrum van Oostkamp tot een groene beleefstraat: werken zullen 35% duurder zijn dan voorzien

De omvorming van de Schooldreef in Oostkamp tot een groene beleefstraat met een autovrij plein en een gratis ondergrondse parking komt dichterbij. De voorbereidende nutswerken zijn afgerond, de vergunningsaanvraag is lopende en tijdens de gemeenteraad van februari werd bijkomend budget goedgekeurd om de aannemer te kunnen aanstellen voor de riolerings- en wegenwerken. Deze werken starten ten vroegste na de paasvakantie, maar de exacte datum ligt momenteel nog niet vast.

Eind 2022 startte Aquafin het dossier op om een aannemer aan te stellen. Zoals verwacht in deze economische tijden ligt de kostprijs hoger dan de initiële raming. Ook enkele conceptuele aanpassingen, vooral op vlak van beplanting en de onderbouw van de nieuwe weg, dragen bij aan de meerkost die nu voorligt. Het voorziene budget bedroeg 2.144.038,31 euro, inclusief btw. Met de gevraagde bijsturingen en de gevolgen van de huidige economische situatie, komt de uiteindelijke meerkost bij de aanstelling van een aannemer neer op 752.370,45 euro. Hiervoor moesten bijkomende kredieten voorzien worden en de gemeenteraad keurde op de zitting van februari het bijkomende budget goed.

Financiële steun

Voor de gemeente is dit een belangrijk project waardoor, mede dankzij de stabiele financiële toestand van de gemeente, beslist kan worden om toch door te gaan. De gemeente Oostkamp krijgt voor de herinrichting van de Schooldreef een subsidie van 500.000 euro van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). Dit project werd ingediend voor de subsidieoproep ‘Duurzame bereikbaarheid van de kernen’. Oostkamp is één van de 31 gemeenten die financiële steun krijgt uit het relanceplan Vlaamse Veerkracht voor het verduurzamen van de bereikbaarheid van de kern.

“Op zo’n anderhalf jaar tijd ondergaat deze belangrijke centrumstraat een heuse metamorfose. Ook in crisistijden is het belangrijk dat een lokaal bestuur vooruit blijft denken en acties onderneemt voor de toekomst. Dat is niet altijd evident, de budgetten zijn niet oneindig. Er moeten dus keuzes gemaakt worden: enerzijds kunnen we binnen het meerjarenplan zelf keuzes maken en anderzijds kunnen zich ook opportuniteiten aandienen. Bij de Schooldreef is het een combinatie van beide. De opwaardering van de Schooldreef is een project dat een antwoord biedt op vele van de uitdagingen: extra groen, ruimte voor water, ruimte voor ontmoeting, veiligere verkeerssituatie, blijvende bereikbaarheid van het handelscentrum en extra aantrekkelijkheid van de kern“, aldus burgemeester Jan de Keyser, waarop Robin Declerck (N-VA) vroeg om de uitgaven goed te monitoren. “In Oostkamp zijn er momenteel veel grote werken bezig of geplant en bij ieder dossier zijn er financiële uitdagingen om alles betaalbaar te houden. We vragen dan ook om de financiën niet te laten ontsporen”, waarop de burgemeester antwoordde dat Oostkamp nog altijd een gezonde financiële gemeente is en de bijkomende lasten kan dragen. (GST)